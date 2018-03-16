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Свыше 8000 специалистов приняли участие в международной выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики»
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Свыше 8000 специалистов приняли участие в международной выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики» 

Министерство промышленности и торговли РФ 16 марта 2018
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
27 февраля — 2 марта 2018 года в Экспоцентре на Красной Пресне прошла 13-я Международная специализированная выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики».
Выставка организована МНТО «Лазерная ассоциация» и АО «Экспоцентр» под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, а также при поддержке Минпромторга России и ГКНТ Республики Беларусь.
В этом году выставка собрала 183 экспонента из 13 стран (Австрия, Армения, Германия, КНР, Литва, Нидерланды, Белоруссия, Россия, США, Финляндия, Швеция, Эстония, Япония), на стендах которых была представлена вся современная фотоника — от источников лазерного излучения и оптических элементов до разнообразной аппаратуры для промышленности, связи, медицины, информатики. Экспозиция привлекла более 8 000 специалистов со всех отраслей отечественной экономики.
Одним из основных мероприятий деловой программы стало совместное заседание Рабочей группы по фотонике при Минпромторге России, НТС Лазерной ассоциации и Секретариата техплатформы «Фотоника», посвящённое роли лазерных, оптических и оптоэлектронных технологий в реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, принятой 1 декабря 2016 г., и необходимости координации принимаемых в стране программ по фотонике. Значимыми событиями также стали заседание Экспертного совета по фотонике при Комиссии Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по правовому обеспечению развития предприятий ОПК с повесткой «Нормативно-правовая база для технологий фотоники в России» и VII Конгресс технологической платформы Российской Федерации «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии — фотоника», в котором приняли участие более 800 ведущих специалистов отрасли.
Помимо этого, во время выставки подписано соглашение о сотрудничестве между Лазерной ассоциацией и Европейским консорциумом предприятий фотоники (EPIC).
Прошедшая выставка подтвердила свой статус главного ежегодного события отрасли.
Её рост по сравнению с прошлым годом — по общей площади стендов, числу участников и посетителей — составил около 20%, что, безусловно, свидетельствует о развитии российской фотоники, расширении номенклатуры предлагаемой ею продукции и увеличении числа пользователей технологий фотоники в стране.
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