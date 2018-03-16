Работы выпускников оценили на «отлично»

На факультете дополнительного образования Института Пушкина успешно реализуется программа профессиональной переподготовки для педагогов.

Трехлетний курс проводится для педагогов дошкольного образования «Психология и педагогика дошкольного образования». В начале марта завершилось очередное обучение по данной программе, которое проходило в форме стажировки. Полученные за время обучения знания слушатели могли продемонстрировать на итоговой аттестации. Комиссия, состоявшая из декана факультета дополнительного образования Елены Павличевой, декана подготовительного факультета Наталии Татариновой и заведующей кафедрой современных образовательных технологий Наталии Баранниковой, оценила работу выпускников на «отлично».