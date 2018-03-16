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Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
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Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском» 

ТК «Звезда» 16 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В Москве открылась выставка «Мотовесна-2018», на которой можно увидеть новинки двухколесной техники.
В пятницу, 16 марта, в Москве начала работу выставка техники «Мотовесна-2018». Одними из главных экспонатов в этом году станут российские мотоциклы «Урал», будут представлены пять совершенно разных мотоциклов. Одна из моделей не имеет конкурентов во всем мире по проходимости — новый байк «Урал» с коляской получил полный привод. Мотоциклы этой марки пользуются популярностью у байкеров со всего мира. Большая часть моделей с завода отправляется в США и страны Европы. Выставка продлится до воскресенья.
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