«Мосгортранс» перенес закупку 300 электробусов на более поздний срок

Компания «Мосгортранс» перенесла сроки проведения аукционов на закупку 300 новых электробусов для Москвы . Об этом

сообщает

информационное агенство «Рамблер».

По данным агенства, сроки проведения аукциона были сдвинуты с начала марта на середину декабря 2018 года.

«Ранее заявки по трем аукционам принимались до начала марта. В марте сроки окончания приема заявок перенесены по аукциону на 10,787 млрд рублей и 100 электробусов на 10 декабря 2018 года, а по двум аукционам на 10,549 млрд рублей и 10,548 млрд рублей по 100 электробусов на 13 апреля 2018 года.»

Отметим, что ежегодно «Мосгортранс» планирует закупать по 300 электробусов, а с 2021 года планирует полностью перейти на использование электрического транспорта.

КОРОТКАЯ СПРАВКА

Максимальная скорость электробуса — 80 км/ч. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт. Планируется подзаряжать автобус трижды в день по 10-20 минут. Запаса хода, как отмечет сам производитель — Ликинский автобусный завод — хватает на 200 километров пути.

Представленная Ликинским автобусным заводом модель вмещает до 90 пассажиров и оборудована 27 сидениями.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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