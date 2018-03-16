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«Мосгортранс» перенес закупку 300 электробусов на более поздний срок
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«Мосгортранс» перенес закупку 300 электробусов на более поздний срок 

Москва меняется 16 марта 2018
Фото: Москва меняется
Компания «Мосгортранс» перенесла сроки проведения аукционов на закупку 300 новых электробусов для Москвы. Об этом
сообщает
информационное агенство «Рамблер».
По данным агенства, сроки проведения аукциона были сдвинуты с начала марта на середину декабря 2018 года.
«Ранее заявки по трем аукционам принимались до начала марта. В марте сроки окончания приема заявок перенесены по аукциону на 10,787 млрд рублей и 100 электробусов на 10 декабря 2018 года, а по двум аукционам на 10,549 млрд рублей и 10,548 млрд рублей по 100 электробусов на 13 апреля 2018 года.»
Отметим, что ежегодно «Мосгортранс» планирует закупать по 300 электробусов, а с 2021 года планирует полностью перейти на использование электрического транспорта.
КОРОТКАЯ СПРАВКА
Максимальная скорость электробуса — 80 км/ч. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт. Планируется подзаряжать автобус трижды в день по 10-20 минут. Запаса хода, как отмечет сам производитель — Ликинский автобусный завод — хватает на 200 километров пути.
Представленная Ликинским автобусным заводом модель вмещает до 90 пассажиров и оборудована 27 сидениями.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение «Мосгортранс» перенес закупку 300 электробусов на более поздний срок появились сначала на Москва Меняется.
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