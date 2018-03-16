Выставка «Весна, весною, о весне» открылась в школе №305 Алтуфьева

В корпусе №4 школы №305, расположенной на территории Алтуфьевского района, открылась выставка художественного моделирования «Весна, весною, о весне». Работы представили самые юные учащиеся школы, занимающиеся в творческих кружках. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Любим мы весенние цветы за что? Не понимаем сами. Быть может, за предвестье мая, а может быть, за проводы зимы?», — приводятся в сообщении строки.

Напомним, школа №305 Алтуфьевского района расположена по адресу: Путевой проезд, дом 10А. (то)