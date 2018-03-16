Мастер-классы для старшеклассников пройдут в школе «Глория»

Так, первая встреча пройдет 16 марта в рамках сотрудничества с РАНХиГС , сообщили в администрации образовательного учреждения.

-В пятницу доценты РАНХиГС при Президенте РФ Игорь Голубченко и Альбина Кагарманова Иргалиевна дадут мастер-класс на тему «Как сделать страну лидером», — рассказали в администрации школы. — Он начнется в 13.00.

Еще один тематический мастер-класс состоится в субботу, 17 марта. В рамках второй встречи молодой предприниматель Олег Понфилёнок расскажет старшеклассникам о том, как организовать свой стартап. Начало также в 13.00.

Оба мастер-класса пройдут в здании на улице Белозерской, 12. (ип)