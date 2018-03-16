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Мастер-классы для старшеклассников пройдут в школе «Глория»
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Мастер-классы для старшеклассников пройдут в школе «Глория» 

Управа района Бибирево 16 марта 2018
Фото: Управа района Бибирево
Так, первая встреча пройдет 16 марта в рамках сотрудничества с РАНХиГС, сообщили в администрации образовательного учреждения.
-В пятницу доценты РАНХиГС при Президенте РФ Игорь Голубченко и Альбина Кагарманова Иргалиевна дадут мастер-класс на тему «Как сделать страну лидером», — рассказали в администрации школы. — Он начнется в 13.00.
Еще один тематический мастер-класс состоится в субботу, 17 марта. В рамках второй встречи молодой предприниматель Олег Понфилёнок расскажет старшеклассникам о том, как организовать свой стартап. Начало также в 13.00.
Оба мастер-класса пройдут в здании на улице Белозерской, 12. (ип)
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