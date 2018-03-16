Ещё
На Среднем Урале переиздадут Красную книгу, включив в нее новые виды животных и растений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Среднем Урале переиздадут Красную книгу, включив в нее новые виды животных и растений 

ТАСС 16 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области планирует к концу года выпустить второе издание Красной книги региона спустя десять лет после выпуска первого, включив в него виды животных и растений, занесенные в Красную книгу РФ, сообщили в пятницу в департаменте информационной политики региона.
"Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области готовит к выпуску второе издание Красной книги региона. В 2018 году каталог редких растений и животных может пополниться новыми разделами. Членами комиссии также предлагается дополнить издание в части «Растения», включив два новых раздела: плауновидные и моховидные (разновидности споровых растений — прим. ТАСС)", — говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что члены созданной координационной комиссии, в которую вошли ученые и сотрудники природоохранных учреждений, обсуждают возможность исключения из Красной книги обыкновенного ежа, летучей мыши вида ночница Брандта, лебедя-шипуна и совы-сплюшки, а из растений — спаржи лекарственной, астры альпийской и других растений. Формирование обновленного перечня планируется завершить в апреле, книгу планируется издать к концу 2018 года.
"Принципиальное отличие второго издания от первого, которое было выпущено в 2008 году, в том, что в Красную книгу Свердловской области будут включены виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, обитающие на территории региона", — приводит департамент слова министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова.
Директор Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Владимир Богданов отметил в беседе с корр. ТАСС, что исключение из красной книги является нормальной практикой. «Исключать тоже необходимо, это правильный подход. Например, еж находится на границе ареала, это пограничный вид, ему сейчас ничего не угрожает.
Также в регионе за последние годы создавались охранные территорий», — подчеркнул он.
ТАСС: последние новости
В Якутии проверяют таксистов после ДТП с четырьмя жертвами Росгвардия показала редкие экспонаты на выставке в день 50-летия ведомственного музея Суд взыскал с полигона ТБО в Кургане более 4,5 млн руб. за незаконную добычу песка
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ328
В Госдуме оценили заявление Порошенко60
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля735
Украина пожаловалась в ООН173
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение