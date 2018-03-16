На Среднем Урале переиздадут Красную книгу, включив в нее новые виды животных и растений

"Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области готовит к выпуску второе издание Красной книги региона. В 2018 году каталог редких растений и животных может пополниться новыми разделами. Членами комиссии также предлагается дополнить издание в части «Растения», включив два новых раздела: плауновидные и моховидные (разновидности споровых растений — прим. ТАСС)", — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что члены созданной координационной комиссии, в которую вошли ученые и сотрудники природоохранных учреждений, обсуждают возможность исключения из Красной книги обыкновенного ежа, летучей мыши вида ночница Брандта, лебедя-шипуна и совы-сплюшки, а из растений — спаржи лекарственной, астры альпийской и других растений. Формирование обновленного перечня планируется завершить в апреле, книгу планируется издать к концу 2018 года.

"Принципиальное отличие второго издания от первого, которое было выпущено в 2008 году, в том, что в Красную книгу Свердловской области будут включены виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, обитающие на территории региона", — приводит департамент слова министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова

Директор Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Владимир Богданов отметил в беседе с корр. ТАСС, что исключение из красной книги является нормальной практикой. «Исключать тоже необходимо, это правильный подход. Например, еж находится на границе ареала, это пограничный вид, ему сейчас ничего не угрожает.

Также в регионе за последние годы создавались охранные территорий», — подчеркнул он.