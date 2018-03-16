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В Новосибирске будут развивать потенциал высшей школы
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В Новосибирске будут развивать потенциал высшей школы 

РИА «ФедералПресс» 16 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Поддержка талантливых детей, внедрение абсолютно новых форм дополнительного образования и развитие ранней профориентации — такие приоритетные направления развития сферы общего образования обозначил глава Новосибирской области Андрей Травников в пятницу, 16 марта, на расширенном заседании совета руководителей общеобразовательных учреждений при министерстве регионального образования.
Андрей Травников напомнил участникам встречи о трех основных конкурентных преимуществах региона, а также подчеркнул необходимость развития потенциала высшей школы для того, чтобы привлекать в Новосибирскую область студентов из других регионов страны, а также из-за рубежа: «Надо работать на создание успешного имиджа нашего региона для того, чтобы молодые специалисты из других регионов и стран хотели здесь жить, хотели делать карьеру в Новосибирской области», — пояснил глава региона.
Напомним, что в декабре 2014 года в целях повышения эффективности государственного управления в сфере общего образования, создания условий для развития системы общего образования на территории Новосибирской области был образован «Совет руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам общего образования при министерстве образования Новосибирской области». Фото: пресс-служба Новосибирской области.
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