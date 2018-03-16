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На РИФ-2018 в апреле обсудят цифровизацию городов и будущее интернета
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На РИФ-2018 в апреле обсудят цифровизацию городов и будущее интернета 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Цифровизацию городов, применение «умных» помощников и искусственного интеллекта, а также будущее интернета обсудят на ежегодном XXII Российском интернет-форуме (РИФ-2018), который пройдет 18-20 апреля в Подмосковье, говорится на сайте форума.
РИФ проходит в формате трехдневного выездного мероприятия, состоящего из многопотоковой конференции, «народной программы 2.0», выставки и внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров форума.
Форум, как отмечают организаторы, собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли и смежных отраслей, представителей государства, СМИ, научного сообщества, студентов профильных вузов.
В частности, в выставке участвуют свыше 80 российских и зарубежных IT-компаний. В этом году среди участников — представители Mail.Ru Group, Google, "Яндекса", Microsoft и многие другие.
Агентство «РИА Новости» медиагруппы «Россия сегодня» выступает Генеральным мультимедийным партнером РИФ-2018.
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