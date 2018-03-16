На РИФ-2018 в апреле обсудят цифровизацию городов и будущее интернета

МОСКВА , 16 мар — РИА Новости . Цифровизацию городов, применение «умных» помощников и искусственного интеллекта, а также будущее интернета обсудят на ежегодном XXII Российском интернет-форуме (РИФ-2018), который пройдет 18-20 апреля в Подмосковье , говорится на сайте форума.

РИФ проходит в формате трехдневного выездного мероприятия, состоящего из многопотоковой конференции, «народной программы 2.0», выставки и внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров форума.

Форум, как отмечают организаторы, собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли и смежных отраслей, представителей государства, СМИ, научного сообщества, студентов профильных вузов.

Google, "Яндекса", В частности, в выставке участвуют свыше 80 российских и зарубежных IT-компаний. В этом году среди участников — представители Mail.Ru Group Microsoft и многие другие.

Агентство «РИА Новости» медиагруппы «Россия сегодня» выступает Генеральным мультимедийным партнером РИФ-2018.