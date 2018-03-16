Прыжки в сугроб и дом под снегом: 10 постов об архангельской весне, которые вы должны увидеть

Снежная буря, как и обещали синоптики, утихла, но мы не можем не поделиться с вами воспоминаниями, как жители Поморья спасались от непогоды. Люди не унывали и с юмором делились снимками и видео в соцсетях.