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Прыжки в сугроб и дом под снегом: 10 постов об архангельской весне, которые вы должны увидеть
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Прыжки в сугроб и дом под снегом: 10 постов об архангельской весне, которые вы должны увидеть 

29.ru 16 марта 2018
Фото: 29.ru
Снежная буря, как и обещали синоптики, утихла, но мы не можем не поделиться с вами воспоминаниями, как жители Поморья спасались от непогоды. Люди не унывали и с юмором делились снимками и видео в соцсетях.
Суровая весна в России❄ Да погода сегодня просто фильм «Послезавтра » 😣 метель не прекращается ни на минуту, к сожалению, городские службы не справляются и люди и автомобили застревают в сугробах❄ зато дети как купаются в снеге😀 у них целое приключение 😊 Публикация от Алена Стрельникова (@sweet_cake_arh) Мар 15, 2018 в 5:06 PDT  Наш двор утром🌬💨❄️ Публикация от Татьяна (@tess_tanja_sizova) Мар 15, 2018 в 12:27 PDT  Публикация от @verozhironkina Мар 15, 2018 в 9:46 PDT  Публикация от Настя (@nastyakontik) Мар 15, 2018 в 12:43 PDT  Публикация от Фотограф Архангельск (@geni_photography) Мар 15, 2018 в 4:30 PDT  А кто то радуется снегу#чак#лабрадор#моясобака#весна#снегопад#архангельск Публикация от annlukicheva (@annlukicheva) Мар 16, 2018 в 1:12 PDT  Публикация от Murod_Abdusalomov 🇺🇿 (@abdusalomov__) Мар 15, 2018 в 5:00 PDT  #этоархангельскдетка#весна#март#немножкоснега Публикация от @ sveta_karmanova Мар 15, 2018 в 8:40 PDT  Вот такая сегодня дорога из школы. Только взрослые ворчат, что город замело. У детей снежные заносы вызывают бурю радости. #Архангельск #север #зима Публикация от Inna (@cherry_inna) Мар 15, 2018 в 3:36 PDT
29.ru: последние новости
Пес Барбос — снежный нос: 10 умилительных фотографий собак из архангельских инстаграмов «Конец вселенной»: на 77 году жизни скончался английский физик Стивен Хокинг «На последнем этаже рухнувшего подъезда кричал мальчик»: Архангельск вспоминает жертв страшной трагедии
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