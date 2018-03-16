Прыжки в сугроб и дом под снегом: 10 постов об архангельской весне, которые вы должны увидеть 

Снежная буря, как и обещали синоптики, утихла, но мы не можем не поделиться с вами воспоминаниями, как жители Поморья спасались от непогоды. Люди не унывали и с юмором делились снимками и видео в соцсетях.
Суровая весна в России❄ Да погода сегодня просто фильм «Послезавтра » 😣 метель не прекращается ни на минуту, к сожалению, городские службы не справляются и люди и автомобили застревают в сугробах❄ зато дети как купаются в снеге😀 у них целое приключение 😊 Публикация от Алена Стрельникова (@sweet_cake_arh) Мар 15, 2018 в 5:06 PDT Наш двор утром🌬💨❄️ Публикация от Татьяна (@tess_tanja_sizova) Мар 15, 2018 в 12:27 PDT Публикация от @verozhironkina Мар 15, 2018 в 9:46 PDT Публикация от Настя (@nastyakontik) Мар 15, 2018 в 12:43 PDT Публикация от Фотограф Архангельск (@geni_photography) Мар 15, 2018 в 4:30 PDT А кто то радуется снегу#чак#лабрадор#моясобака#весна#снегопад#архангельск Публикация от annlukicheva (@annlukicheva) Мар 16, 2018 в 1:12 PDT Публикация от Murod_Abdusalomov 🇺🇿 (@abdusalomov__) Мар 15, 2018 в 5:00 PDT #этоархангельскдетка#весна#март#немножкоснега Публикация от @ sveta_karmanova Мар 15, 2018 в 8:40 PDT Вот такая сегодня дорога из школы. Только взрослые ворчат, что город замело. У детей снежные заносы вызывают бурю радости. #Архангельск #север #зима Публикация от Inna (@cherry_inna) Мар 15, 2018 в 3:36 PDT