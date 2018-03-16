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Россельхознадзор не пропустил в Москву партию разделанного мяса из Чечни
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Россельхознадзор не пропустил в Москву партию разделанного мяса из Чечни 

РИАМО 16 марта 2018
Фото: РИАМО
Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям задержали партию разделанного мяса из Чеченской Республики на железнодорожной станции «Москва — Киевская» из-за отсутствия ветеринарных сопроводительных документов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Управлением Россельхознадзора на железнодорожном пункте «Москва — Киевская» было приостановлено оформление разделанного мяса весом 11 килограммов, поступившего почтовым отправлением из Чеченской Республики», — говорится в сообщении.
При проведении управлением ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, маркировочных этикеток на упаковке продукции (бумажный сверток).
«Груз возвращен отправителю», — подчеркивается в материале.
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