Весенний сезон в музее «Живые системы»

Музей человека «Живые системы» приглашает начать весенний сезон.

Посетители узнают, что заставляет природу проснуться и какие изменения происходят в жизни растений и животных с приходом тепла, какова последовательность событий в природе и существует ли межу ними связь?

Посетителей ждёт специальная весенняя программа: бесплатные тематические экскурсии по экспозиции музея, мастер-классы с танцующими растениями и весенним сокодвижением, увлекательные интерактивные игры с пчелами, бабочками, жуками и пауками, орнитологический квест по укромным уголкам музея и весна в пробирке.

Режим работы будние дни: с 9.30 до 19.00, выходные и праздники: 10.00 до 20.00