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Весенний сезон в музее «Живые системы»
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Весенний сезон в музее «Живые системы» 

Ezhikezhik.ru 16 марта 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
Музей человека «Живые системы» приглашает начать весенний сезон.
Посетители узнают, что заставляет природу проснуться и какие изменения происходят в жизни растений и животных с приходом тепла, какова последовательность событий в природе и существует ли межу ними связь?
Посетителей ждёт специальная весенняя программа: бесплатные тематические экскурсии по экспозиции музея, мастер-классы с танцующими растениями и весенним сокодвижением, увлекательные интерактивные игры с пчелами, бабочками, жуками и пауками, орнитологический квест по укромным уголкам музея и весна в пробирке.
Режим работы будние дни: с 9.30 до 19.00, выходные и праздники: 10.00 до 20.00
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