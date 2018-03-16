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В выставочном центре Балтик-Экспо на острове открылось сразу две выставки
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В выставочном центре Балтик-Экспо на острове открылось сразу две выставки 

Вести Калининград 16 марта 2018
Фото: Вести Калининград
Одна посвящена разработкам, которые можно применить и в промышленном и бытом секторе. Вторая может заинтересовать тех, кто затеял ремонт.
Атмосфера выставки Фасад 2018, которая открылась в выставочном центре Балтик-Экспо, вдохновит на ремонт даже тех, кто совсем недавно убрал в чулан все строительные материалы и инструменты. Представленные ноу-хау доказывают, что ремонт — это просто и быстро. Уже давно альтернативой обоям стала декоративная штукатурка. Сегодня для её нанесения не нужна идеально ровная поверхность, как и помощь специалистов.
Эксклюзивное предложение — электронные шторы. Есть здесь и камины последнего поколения — безукоризненно имитирующие треск дров. А это предложение для владельцев загородных домов — мобильная станция очистки биологических отходов. Много интересных решений найдут здесь и крупные компании-застройщики.
Николай Телевяк, заместитель министра строительства и ЖКХ Калининградской:
Калининградская область сегодня у себя наладила целую палитру строительных материалов, здесь есть всё, чтобы построить дома жилого или офисного здания.
Впервые тут же открылась и выставка «Энергоресурсы. Промоборудование». На стендах десятки моделей электротехнического и энергетического оборудования, приборы учета газа и энергоресурсов.
Пётр Гриценко, генеральный директор выставочного центра «Балтик-Экспо»:
— Мы приглашаем специалистов, жителей, посетителей. Здесь всем будет интересно, и все найдут ответы, которые поставила перед ними сегодняшняя жизненная ситуация.
Выставки Фасад 2018 и «Энергоресурсы. Промоборудование» будут работать до субботы, 17 марта, включительно.
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