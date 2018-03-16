В выставочном центре Балтик-Экспо на острове открылось сразу две выставки

Одна посвящена разработкам, которые можно применить и в промышленном и бытом секторе. Вторая может заинтересовать тех, кто затеял ремонт.

Атмосфера выставки Фасад 2018, которая открылась в выставочном центре Балтик-Экспо, вдохновит на ремонт даже тех, кто совсем недавно убрал в чулан все строительные материалы и инструменты. Представленные ноу-хау доказывают, что ремонт — это просто и быстро. Уже давно альтернативой обоям стала декоративная штукатурка. Сегодня для её нанесения не нужна идеально ровная поверхность, как и помощь специалистов.

Эксклюзивное предложение — электронные шторы. Есть здесь и камины последнего поколения — безукоризненно имитирующие треск дров. А это предложение для владельцев загородных домов — мобильная станция очистки биологических отходов. Много интересных решений найдут здесь и крупные компании-застройщики.

Николай Телевяк , заместитель министра строительства и ЖКХ Калининградской:

Калининградская область сегодня у себя наладила целую палитру строительных материалов, здесь есть всё, чтобы построить дома жилого или офисного здания.

Впервые тут же открылась и выставка «Энергоресурсы. Промоборудование». На стендах десятки моделей электротехнического и энергетического оборудования, приборы учета газа и энергоресурсов.

Пётр Гриценко, генеральный директор выставочного центра «Балтик-Экспо»:

— Мы приглашаем специалистов, жителей, посетителей. Здесь всем будет интересно, и все найдут ответы, которые поставила перед ними сегодняшняя жизненная ситуация.

Выставки Фасад 2018 и «Энергоресурсы. Промоборудование» будут работать до субботы, 17 марта, включительно.