10 лучших домашних растений, не требующих ухода

В природе практически нет растений, которые могут выжить дома совсем без ухода, но свести его к минимуму вполне возможно. Нетребовательные растения существуют, они при этом довольно декоративны и долго сохраняют здоровый вид.

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1. Бамбук, который на самом деле не бамбук

Довольно популярное сейчас растение, не требующее особого ухода — драцена Сандера, которую обычно продают под названием «счастливый бамбук» в виде пучка зелёных стеблей, помещённых в вазу с водой и мелкими камешками. Эту драцену достаточно поставить в не слишком солнечном месте и раз в две недели менять воду. Если побеги стали слишком большими, их можно подрезать, а срезанные части тоже поставить в воду — они дадут новые растения.

2. Плющ

Комнатный плющ многим из нас памятен с детства, и не случайно — это на самом деле очень неприхотливое растение, которое росло в каждом доме. Длина его побегов достигает пяти метров, поэтому плющ лучше всего поместить в подвесной горшок, умеренно поливать и периодически подрезать. Пёстролистным сортам нужен высокий уровень освещения, однотонным — средний.

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3. Драцены

Эффектные растения с пучком листьев на макушке — их используют в интерьере часто. Разновидностей очень много, почти все не требуют активного ухода и нуждаются только в достаточном поливе и изобилии солнечного света.

4. Сингониум

У этого цветка тоже очень много разновидностей, и все они любят влажность и тепло — этот вид будет хорошо расти на кухне. Хороший полив, светлое место и периодическая обрезка, чтобы не слишком разрастался — вот и всё, что ему нужно.

5. Хлорофитум

Ещё одно «школьное» растение, не требующее пристального внимания и ухода. Долго обходится без воды и света, легко переносит почти любые повреждения и очень быстро отрастает заново, если вы его всё-таки подзапустили. Лучше всего растёт при обильном поливе и хорошей почве, а вот к освещению очень нетребователен.

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6. Кактусы

Самое неприхотливое растение. Разнообразие форм позволяет подобрать подходящий цветок в любой интерьер. Основные требования — специальный грунт для кактусов, обилие солнечного цвета и снижение полива и температуры зимой.

7. Раписовая пальма

Один из самых популярных видов пальм, любимый как раз за нетребовательность к уходу. Красивые дольчатые листья, очень фактурное растение. Не испытывает особой нужды в освещении, любит умеренный полив и специальный грунт для пальм, а вот пересаживать без крайней необходимости не надо.

8. Гевея бразильская

Другое название — каучуковое дерево, оно будет хорошо расти при повышенном тепле и влажности, то есть на кухне. Для него требуется питательная почва и солнечный свет.

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9. Спатифиллум

Спатифиллум есть в доме у большинства любителей цветов, и это незаменимая вещь для озеленения — пышное, очень нарядное растение с красивыми цветками. По сравнению с остальными, оно требует большего полива, не любит слишком яркий солнечный свет, зато прекрасно растёт не на окнах, а на мебели, задвинутым в какой-нибудь угол.

10. Тёщин язык

Сансевиера (она же «Щучий хвост», она же «Тёщин язык») — ещё один давний знакомец и, пожалуй, из всех перечисленных растений самое-самое неприхотливое. Для неё не требуются ни аккуратный полив, ни особые церемонии с освещением — расти она может почти везде.

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