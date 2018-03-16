10 лучших домашних растений, не требующих ухода 

В природе практически нет растений, которые могут выжить дома совсем без ухода, но свести его к минимуму вполне возможно. Нетребовательные растения существуют, они при этом довольно декоративны и долго сохраняют здоровый вид.
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1. Бамбук, который на самом деле не бамбук
Довольно популярное сейчас растение, не требующее особого ухода — драцена Сандера, которую обычно продают под названием «счастливый бамбук» в виде пучка зелёных стеблей, помещённых в вазу с водой и мелкими камешками. Эту драцену достаточно поставить в не слишком солнечном месте и раз в две недели менять воду. Если побеги стали слишком большими, их можно подрезать, а срезанные части тоже поставить в воду — они дадут новые растения.
2. Плющ
Комнатный плющ многим из нас памятен с детства, и не случайно — это на самом деле очень неприхотливое растение, которое росло в каждом доме. Длина его побегов достигает пяти метров, поэтому плющ лучше всего поместить в подвесной горшок, умеренно поливать и периодически подрезать. Пёстролистным сортам нужен высокий уровень освещения, однотонным — средний.
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3. Драцены
Эффектные растения с пучком листьев на макушке — их используют в интерьере часто. Разновидностей очень много, почти все не требуют активного ухода и нуждаются только в достаточном поливе и изобилии солнечного света.
4. Сингониум
У этого цветка тоже очень много разновидностей, и все они любят влажность и тепло — этот вид будет хорошо расти на кухне. Хороший полив, светлое место и периодическая обрезка, чтобы не слишком разрастался — вот и всё, что ему нужно.
5. Хлорофитум
Ещё одно «школьное» растение, не требующее пристального внимания и ухода. Долго обходится без воды и света, легко переносит почти любые повреждения и очень быстро отрастает заново, если вы его всё-таки подзапустили. Лучше всего растёт при обильном поливе и хорошей почве, а вот к освещению очень нетребователен.
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6. Кактусы
Самое неприхотливое растение. Разнообразие форм позволяет подобрать подходящий цветок в любой интерьер. Основные требования — специальный грунт для кактусов, обилие солнечного цвета и снижение полива и температуры зимой.
7. Раписовая пальма
Один из самых популярных видов пальм, любимый как раз за нетребовательность к уходу. Красивые дольчатые листья, очень фактурное растение. Не испытывает особой нужды в освещении, любит умеренный полив и специальный грунт для пальм, а вот пересаживать без крайней необходимости не надо.
8. Гевея бразильская
Другое название — каучуковое дерево, оно будет хорошо расти при повышенном тепле и влажности, то есть на кухне. Для него требуется питательная почва и солнечный свет.
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9. Спатифиллум
Спатифиллум есть в доме у большинства любителей цветов, и это незаменимая вещь для озеленения — пышное, очень нарядное растение с красивыми цветками. По сравнению с остальными, оно требует большего полива, не любит слишком яркий солнечный свет, зато прекрасно растёт не на окнах, а на мебели, задвинутым в какой-нибудь угол.
10. Тёщин язык
Сансевиера (она же «Щучий хвост», она же «Тёщин язык») — ещё один давний знакомец и, пожалуй, из всех перечисленных растений самое-самое неприхотливое. Для неё не требуются ни аккуратный полив, ни особые церемонии с освещением — расти она может почти везде.
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