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Ученики «Воробьевых гор» завоевали призовое место фестиваля «РобоФест»
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Ученики «Воробьевых гор» завоевали призовое место фестиваля «РобоФест» 

Вестник района Гагаринский 16 марта 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
Приятное событие произошло на днях для воспитанников Центра технического образования — ребята стали призёрами олимпиады «РобоФест-2018».
«РобоФест» — крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире фестивалей, ежегодно собирающий лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, которые представляют свои уникальные разработки.
9 марта на ВДНХ в рамках X Всероссийского технологического фестиваля «РобоФест-2018» прошли очередные робототехнические соревнования. Команда воспитанников Центра технического образования Московского Дворца пионеров «Пельмешки» в составе Гордеева Ивана и Науменко Павла под руководством педагога дополнительного образования Золотарёвой Марины Николаевы заняла III место в номинации «Робо-Сумо» в возрастной группе 9–15 лет.
Новое поколение инженеров будет создавать роботизированные механизмы. Для повышения престижа инженерных профессий и поддержки талантливой молодежи был создан Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест».
Первый «РобоФест» состоялся в 2009 году, к 2014 году в нем участвовало уже около 550 команд юных робототехников из 42 регионов России. Сегодня «Робофест» — крупнейший робототехнический фестиваль в Европе и один из крупнейших в мире.
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