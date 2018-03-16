Ученики «Воробьевых гор» завоевали призовое место фестиваля «РобоФест»

Приятное событие произошло на днях для воспитанников Центра технического образования — ребята стали призёрами олимпиады «РобоФест-2018».

«РобоФест» — крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире фестивалей, ежегодно собирающий лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, которые представляют свои уникальные разработки.

9 марта на ВДНХ в рамках X Всероссийского технологического фестиваля «РобоФест-2018» прошли очередные робототехнические соревнования. Команда воспитанников Центра технического образования Московского Дворца пионеров «Пельмешки» в составе Гордеева Ивана и Науменко Павла под руководством педагога дополнительного образования Золотарёвой Марины Николаевы заняла III место в номинации «Робо-Сумо» в возрастной группе 9–15 лет.

Новое поколение инженеров будет создавать роботизированные механизмы. Для повышения престижа инженерных профессий и поддержки талантливой молодежи был создан Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест».