В МГТУ торжественно открылась Неделя адыгейского языка

Ежегодно в Адыгее 14 марта отмечается знаменательное событие в истории черкесской культуры — День адыгейского языка и письменности.

«В фойе Политехнического колледжа состоялось праздничное открытие Недели адыгейского языка, посвящённой этой дате. Студенты представили адыгейскую культуру в стихах и песнях на адыгейском языке, исполнили танцы в национальных костюмах», рассказали в пресс-службе МГТУ

Библиотека колледжа организовала выставку интересных книг об адыгском народе и национальной культуре.

Во время проведения Недели адыгейского языка в Политехническом колледже запланировано много мероприятий: круглые столов, открытые уроки, викторины, конкурсы стенгазет.