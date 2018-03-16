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В МГТУ торжественно открылась Неделя адыгейского языка
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В МГТУ торжественно открылась Неделя адыгейского языка 

АиФ Адыгея 16 марта 2018
Фото: АиФ Адыгея
Ежегодно в Адыгее 14 марта отмечается знаменательное событие в истории черкесской культуры — День адыгейского языка и письменности.
«В фойе Политехнического колледжа состоялось праздничное открытие Недели адыгейского языка, посвящённой этой дате. Студенты представили адыгейскую культуру в стихах и песнях на адыгейском языке, исполнили танцы в национальных костюмах», рассказали в пресс-службе МГТУ.
Библиотека колледжа организовала выставку интересных книг об адыгском народе и национальной культуре.
Во время проведения Недели адыгейского языка в Политехническом колледже запланировано много мероприятий: круглые столов, открытые уроки, викторины, конкурсы стенгазет.
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