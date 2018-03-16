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Вампиры живут в вашем доме: растения, которые опасны для человека
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Вампиры живут в вашем доме: растения, которые опасны для человека 

Don't Panic 13 часов назад
Фото: Don't Panic
Растения не так просты, как вы думаете. Аура некоторых из них может помогать человеку, а вот другие будут нести только негативные последствия. Этих вампиров нельзя пускать в квартиру ни в коем случае.
Немногие решаются завести плющ в помещении — и правильно делают. Это реально растение-вампир, особенно негативно воздействующее на мужскую потенцию.
Монстера
Само название растения как бы немного намекает о возможной опасности. Не знающие люди могут поставить монстеру в детскую комнату, а потом удивляться, отчего ребенок так часто болеет. Дело в то, что растение способно подпитываться от слабых.
Диффенбахия
Вот тут все не так однозначно. Диффенбахия будто огромный пылесос высасывает и положительную и отрицательную энергию. В небольших помещениях ставить ее не стоит, а вот в просторных залах может быть даже полезно.
Бегония
Этим растением люди могут пользоваться для своего блага. Поставьте пару небольших горшков на южном подоконнике: бегония забирает энергию у гостей, а через некоторое время отдает ее хозяевам дома.
Орхидея
Красавица-орхидея на самом деле сильный вампир, особенно негативно воздействующий на нерешительных хозяев. Избегайте иметь этот цветок дома.
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