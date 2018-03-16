Когда в 2018 году будет Вербное воскресенье и что оно означает?

В этом году православные празднуют его 1 апреля. Вербное воскресенье каждый год выпадает на разные даты. В 2018 году это будет 1 апреля. Это шестое воскресенье Великого поста, празднуется за неделю до Пасхи. Также в православной церкви его могут называть «Вход Господень в Иерусалим » или «Пальмовое воскресенье». Легенда гласит, что в 30-м году нашей эры Иисус , прибыв в Иерусалим, вошел в храм и исцелил страждущих от болезней. В благодарность исцеленные одарили Господа ветвями пальмы, так как она издревле считалась священным растением, наделяла землю плодородием. России пальма не растёт, её символически заменила верба, которая выступает предвестником весны. В церкви особо почитают Пальмовое (вербное) воскресенье потому, что с этого дня люди стали встречать Иисуса как Господа, признав его божественное происхождение.