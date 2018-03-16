В Орловской области на развитие туризма потратили 2,5 млн рублей.

Въездной и внутренний туристский поток в Орловской области в минувшем году превысил 350 тыс. человек, сообщает пресс-служба облправительства.

Организацией взаимодействия сферы туризма и органов власти занимается Туристский кластер Орловской области, в сферу деятельности которого входит создание совместных проектов, участие в выставках, проведение рекламных и маркетинговых мероприятий под единым брендом. В минувшем году объем финансирования Туристского кластера составил около 2,5 млн рублей.

В рамках развития кластера в регионе прошла межрегиональная туристская конференция «Орел-2017», межрегиональная научно-практическая конференция «Усадебная культура — взгляд из XXI века» и фестиваль «Щит и меч».

Резиденты Туристского кластера приняли участие в нескольких международных выставках: Интурмаркет, MITT, Открой свою Россию ; он-лайн выставке «Знай наше» проекта Profi-travel; профессиональном туристском форуме ITIF — 2017 г.

Также в течение года прошли обучающие мастер-классы «Интернет-маркетинг и социальные сети для гостиничного и туристического бизнеса», «Instagram для бизнеса», семинар о развитии гастрономического бренда.

Одним из основных событий развития кластера стал запуск портала visit-orel.ru. В настоящее время ведётся разработка программного приложения для путешествий индивидуальных туристов, уточнили в пресс-службе правительства.