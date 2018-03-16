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В Москве стартует мотоциклетное экстрим-шоу «Мотовесна-2018»
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В Москве стартует мотоциклетное экстрим-шоу «Мотовесна-2018» 

Авторадио 15 часов назад
Сегодня в Москве в СК «Олимпийский» открывается шестая международная выставка техники для активного отдыха «Мотовесна–2018». В течение трех дней все желающие смогут посмотреть новейшие модели мототехники отечественных и иностранных производителей. Кроме того, посетители увидят выступления лучших российских и зарубежных спортсменов в показательных выступлениях. На главную арену спорткомплекса «Олимпийский» выйдут в том числе триалисты мирового уровня, братья Фроловы. Показательную программу покажет самый известный европейский специалист по фристайл-триалу Жюльен Дюпон и его напарник Кенни Томас. В этом году организаторы «Мотовесны покажут посетителям редкий вид спорта, аквабайк-фристайл. Это прыжки, нырки, перевороты на стоячем гидроцикле, дисциплина, в которой проводятся крупные международные соревнования.
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