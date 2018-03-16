«С таким посылом жить удобнее»: размышления Полины Максимовой остались недопонятыми

Звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова отправилась в отпуск и уже наслаждается солнцем на пляже. Умиротворенная атмосфера вызвала у актрисы философское настроение, и она решила порассуждать в своем микроблоге о превратностях судьбы. Однако не все поклонники согласились с ее выводами.

В последнее время в Инстаграме Полины стало появляться все больше лиричных постов и стихотворений, которые заставили ее поклонников заволноваться об актрисе и причинах ее тоски. Но, кажется, грустный период подошел к концу. Максимова улетела на отдых и начала публиковать более оптимистичные записи. В одном из последних сообщений актриса стала рассуждать о том, что в какой-то момент у каждого человека бывает щелчок в голове, позволяющий трезво взглянуть на складывающуюся ситуацию и расставить все по своим местам, выделив главные приоритеты. Полина призвала и подписчиков не ждать понедельника, чтобы начать менять свою жизнь, а начать делать это прямо сейчас.

«Просто в один миг понимаешь, как правильно, как будет лучше для тебя. Вселенная дает нам правильное время и правильных людей в любой из жизненных периодов! Как всё своевременно! Я, наверное, дождалась.» Подписчики стали гадать, что же навело актрису на такие мысли и какие перемены произошли в ее жизни. Самой популярной оказалась версия о проблемах с предполагаемым возлюбленным Максимовой. Однако Полина предпочитает держать свою личную жизнь в секрете, так что этот вопрос вряд ли найдет ответ. Другая же часть поклонников задумала над словами актрисы, но ее размышления остались недопонятыми и далеко не все смогли с ними согласиться.

«Считаю такие слова успокоением и самообманом. К сожалению, все бывает не только к лучшему.» «Главное, чтобы состояние в предвкушении ожидания отдыха, было не лучше самого отдыха…» «С таким посылом жить удобнее…» «Какая глупость, что вселенная все делает своевременно и правильно. Тогда не было бы в жизни болезней, смертей и войн. А фотография с настроением, рада, что хоть ты дождалась хорошего!»

Кстати, не так давно произошли изменения и с внешнем видом Полины Максимовой. Актриса рассталась с привычными локонами и продемонстрировала образ с короткими волосами.