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21 марта Geberit Group приглашает на дизайн-завтрак с Ольгой Косыревой
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21 марта Geberit Group приглашает на дизайн-завтрак с Ольгой Косыревой 

Inmyroom 17 часов назад
Фото: Inmyroom
21 марта Geberit Group приглашает дизайнеров и архитекторов на мероприятие #Профишки. Гости обсудят технологии и преимущества сантехники Geberit Group, последние новинки сантехнического рынка, а также посетят шоу-рум ванных комнат Keramag.
В рамках дизайн-завтрака выступит Ольга Косырева с лекцией «Stockholm Furniture Fair 2017: о тенденциях и новинках сезона. Обзор выставки». А еще гостей ждут полезные знакомства, подарки и презентация функционала гидравлической башни Geberit.
Дополнительная информация
Адрес: Москва, Олимпийский проспект, дом 16, стр. 5, БЦ «Олимпик Холл». Начало: 10:30, 21 марта Важно: регистрация обязательна, oxana.biskup@geberit.com.
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