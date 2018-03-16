21 марта Geberit Group приглашает на дизайн-завтрак с Ольгой Косыревой

21 марта Geberit Group приглашает дизайнеров и архитекторов на мероприятие #Профишки. Гости обсудят технологии и преимущества сантехники Geberit Group, последние новинки сантехнического рынка, а также посетят шоу-рум ванных комнат Keramag.

В рамках дизайн-завтрака выступит Ольга Косырева с лекцией «Stockholm Furniture Fair 2017: о тенденциях и новинках сезона. Обзор выставки». А еще гостей ждут полезные знакомства, подарки и презентация функционала гидравлической башни Geberit.

Дополнительная информация

Адрес: Москва, Олимпийский проспект, дом 16, стр. 5, БЦ «Олимпик Холл». Начало: 10:30, 21 марта Важно: регистрация обязательна, oxana.biskup@geberit.com.