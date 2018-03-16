Средиземноморский стиль для вашего приусадебного участка

Одним из самых богатых источников вдохновения в садовом дизайне является вид средиземноморского сада. Красивый, элегантный и в то же время прагматичный, он завоевал сердца миллионов людей по всему миру.

Средиземноморский стиль завоевал сердца миллионов людей по всему миру

Португалии, Италии и В то время как истоки этого стиля лежат на побережье Средиземного моря, его адаптированные вариации уже прослеживаются практически во всех странах мира. Традиционными средиземноморскими считаются в первую очередь сады Испании Греции . Хотя на южном побережье Франции , на севере Марокко Туниса и на Кипре существуют очень достойные колониальные ответвления стиля.

Средиземноморский стиль. Фото с сайта architectureartdesigns.com Отдельное явление — страны латинской Америки, где средиземноморский стиль был существенно изменен из-за тропических условий. Здесь сады получили гораздо большую многоярусность, простор для творчества и более глубокие краски. Еще одна вариация этого стиля дизайна находится в южных штатах США . Здесь, от Техаса до Калифорнии, существуют свои стили, в основе которых лежит средиземноморский. Чаще всего они используются в богатых резиденциях, особенно один из них — техасский средиземноморский шик (Texas Midterranian Chic). Огромные американские резиденции, архитектура которых тоже копирует испанские усадьбы, могут похвастаться шикарными садами, не уступающими европейским. Если вы хотите воссоздать этот стиль в любом другом месте, то вам следует учесть, что лучше всего средиземноморские растения ведут себя в климате с теплой, дождливой зимой и очень жарким и сухим летом. Чтобы разобрать данный стиль по пунктам, нам потребуется целая статья, при этом каждый из представленных элементов часто сложно представить без другого. Что же составляет основу средиземноморского сада?

1. Закрытое пространство

Первым и самым, пожалуй, главным является наличие закрытого пространства. Высокие каменные или глиняные стены окружают весь сад, защищая от сухого ветра. Чаще всего они имеют бежевый или светло-коричневый цвет песчаника. Они могут изготавливаться как из материалов, похожих на те, что использовались при строительстве дома, так и из совершенно иных. Несмотря на то, что возведение стен не всегда вписывается в планы тех, кто хочет скопировать средиземноморский стиль у себя на участке, это является обязательным условием. Потому что настоящая уютная атмосфера возможна лишь в ограниченном пространстве.

Фото с сайта geometramartini.it Но дополнительному строительству есть и альтернатива — использовать уже существующие стены различных построек, создавая маленькие внутренние дворики между ними. Например, между домиком и баней или сараем.

2. Тень

Второй главный атрибут средиземноморского сада — тень. Жаркое палящее солнце заставляет особенно практично подходит к защите от его лучей. Укрытие (навес, крыша) занимает центральное место в средиземноморском саду.

Фото с сайта homewood-hotel.com Беседки, галереи, перголы, закрытые веранды и подобные конструкции были в основном скопированы из традиций древних римлян и дошли до наших дней в этом стиле.

3. Вода

Если вы хотите полностью следовать традициям, то в вашем средиземноморском саду обязательно должен быть просто «праздник воды»!

Фото с сайта memorabledecor.com Из-за большого дефицита воды на родине средиземноморского стиля украшения на участке в виде родников, ручейков и фонтанов выглядят особенно роскошно. Они олицетворяют изобилие жизни, которое и привносит на эти земли вода в сочетании с жарким климатом.

Фото с сайтов memorabledecor.com, dhd.nyc 4. Открытый воздух

Еще одна важная часть быта на средиземноморском побережье — постоянное нахождение на открытом воздухе. Площадь участков в саду, оборудованных под различные житейские нужды типа столовой, гостиной, кухни, часто равнялась площади самого дома. Например, если у вас на даче две комнаты каждая размером по 15 м², то такую же площадь следует оборудовать и у себя в саду.

Фото с сайтов sungroupdiatrunghai.net, foxls.com Благоустройство включает в себя в первую очередь мощение и конструирование крыши или навеса. Создавать такие пространства следует в тени больших деревьев, дабы еще более снизить последствия солнечных лучей. Только в действительно прохладном месте можно находиться целые дни напролет.

5. Декор

Другой важной особенностью можно считать использование местных материалов. У нас, как правило, абсолютно нет возможности приобрести что-то из Испании. Но если вы сосредоточитесь на доступных вещах из своей местности, вы меньше купите изделий из дальнего зарубежья (того же Китая ) и создадите более колоритный сад. Стоит стараться как можно сильнее уменьшить влияние современных технологий и использование пластмасс на таком участке, несмотря на их практичность. Кованые изделия — один из наиболее колоритных элементов средиземноморского сада. Здесь исключений не бывает: декоративные они или практичные, — все равно их присутствие необходимо. В наше время во всех магазинах вы можете найти что-то подобное. В североафриканском варианте средиземноморского стиля приветствуются изделия из меди и серебра. Например, знаменитые марокканские светильники, используемые в Марокко, Западной Сахаре, Тунисе и Египте

Фото с сайтов themonumentview.net, venidair.com Мозаика — один из самых важных декоративных элементов сада в средиземноморском стиле. Особенно роскошные сочетания получаются, когда в одном уголке участка встречаются сразу четыре элемента — вода, камень, густая растительность и мозаика.

Фото с сайта pinterest.com Среди мелкого декора очень популярно использование растений в горшках, особенно возле дома. Например, рядом с центральным входом или столовой группой на патио. Разные размеры, но одинаковый материал горшков создают ощущение сельского образа жизни позапрошлого века.

6. Растения

Наличие плодовых деревьев, таких как цитрусовые, оливы, виноград и инжир, способно приблизить вас к испанском идеалу. Виноград, например, хорошо растет и у нас. Цитрусовые можно на лето выносить на патио или террасу из дома, а оливки — купить и выложить в миску на столе.

Фото с сайта satuska.co Адаптация средиземноморского стиля в современных садах набирает обороты по всему миру. Конечно, каждая климатическая зона имеет набор своих родных традиций и особо декоративных растений. Но в России , например, нет столь стильных решений для оформления и декора сада, как в Испании. Поэтому, что может быть более современным в умеренном климате, чем смешивание дизайнерских традиций средиземноморья с растениями вашего региона? Читайте также:

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