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В Тяжинском районе 10 семей получили по паре овец
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В Тяжинском районе 10 семей получили по паре овец 

АиФ Кузбасс 16 марта 2018
Фото: АиФ Кузбасс
По сообщению пресс-службы городской администрации, животных раздали в рамках областной программы. В области пройдут и другие акции, направленные на сохранение продовольственной безопасности. Так, кузбасским дачникам вручат 10 000 наборов семян, весной 4 000 кузбасских семей получат по 100 кг семенного картофеля, а осенью 5 000 кузбассовцев получат овощные наборы из нового урожая.
Кур-несушек и овец начали раздавать в области с 2015 года. по пять кур-несушек вручается многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами, которые имеют собственные или дачные участки, сады и огороды. По паре овец получают многодетные семьи, имеющие условия для круглогодичного содержания и разведения животных.
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