В Тяжинском районе 10 семей получили по паре овец

По сообщению пресс-службы городской администрации, животных раздали в рамках областной программы. В области пройдут и другие акции, направленные на сохранение продовольственной безопасности. Так, кузбасским дачникам вручат 10 000 наборов семян, весной 4 000 кузбасских семей получат по 100 кг семенного картофеля, а осенью 5 000 кузбассовцев получат овощные наборы из нового урожая.

Кур-несушек и овец начали раздавать в области с 2015 года. по пять кур-несушек вручается многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами, которые имеют собственные или дачные участки, сады и огороды. По паре овец получают многодетные семьи, имеющие условия для круглогодичного содержания и разведения животных.