Цветение вишни на Тайване 

Цзяи /Тайвань/, 15 марта /Синьхуа/ — Горный парк Алишань на Тайване в последние дни украсило бесчисленное множество цветов вишни. Фотографии Синьхуа/Юэ Юэвэй
Цзяи /Тайвань/, 15 марта /Синьхуа/ — Горный парк Алишань на Тайване в последние дни украсило бесчисленное множество цветов вишни. Фотографии Синьхуа/Юэ Юэвэй
Цзяи /Тайвань/, 15 марта /Синьхуа/ — Горный парк Алишань на Тайване в последние дни украсило бесчисленное множество цветов вишни. Фотографии Синьхуа/Юэ Юэвэй
Цзяи /Тайвань/, 15 марта /Синьхуа/ — Горный парк Алишань на Тайване в последние дни украсило бесчисленное множество цветов вишни. Фотографии Синьхуа/Юэ Юэвэй
Цзяи /Тайвань/, 15 марта /Синьхуа/ — Горный парк Алишань на Тайване в последние дни украсило бесчисленное множество цветов вишни. Фотографии Синьхуа/Юэ Юэвэй