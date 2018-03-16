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Цветение вишни на Тайване
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Цветение вишни на Тайване 

ИА Синьхуа 19 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Цзяи /Тайвань/, 15 марта /Синьхуа/ — Горный парк Алишань на Тайване в последние дни украсило бесчисленное множество цветов вишни. Фотографии Синьхуа/Юэ Юэвэй
Цзяи /Тайвань/, 15 марта /Синьхуа/ — Горный парк Алишань на Тайване в последние дни украсило бесчисленное множество цветов вишни. Фотографии Синьхуа/Юэ Юэвэй
Цзяи /Тайвань/, 15 марта /Синьхуа/ — Горный парк Алишань на Тайване в последние дни украсило бесчисленное множество цветов вишни. Фотографии Синьхуа/Юэ Юэвэй
Цзяи /Тайвань/, 15 марта /Синьхуа/ — Горный парк Алишань на Тайване в последние дни украсило бесчисленное множество цветов вишни. Фотографии Синьхуа/Юэ Юэвэй
Цзяи /Тайвань/, 15 марта /Синьхуа/ — Горный парк Алишань на Тайване в последние дни украсило бесчисленное множество цветов вишни. Фотографии Синьхуа/Юэ Юэвэй
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