Чжэнчжоу, 15 марта /Синьхуа/ — С наступлением сезона весенней вспашки на сельскохозяйственных угодьях в центральных районах Китая прибавилось работы.
К счастью, такая «умная» техника, как защищающие растения дроны и электрические дождевальные машины для орошения, приходят на помощь фермерам.
Чжэнчжоу, 15 марта /Синьхуа/ — С наступлением сезона весенней вспашки на сельскохозяйственных угодьях в центральных районах Китая прибавилось работы.
К счастью, такая «умная» техника, как защищающие растения дроны и электрические дождевальные машины для орошения, приходят на помощь фермерам.
Чжэнчжоу, 15 марта /Синьхуа/ — С наступлением сезона весенней вспашки на сельскохозяйственных угодьях в центральных районах Китая прибавилось работы.
К счастью, такая «умная» техника, как защищающие растения дроны и электрические дождевальные машины для орошения, приходят на помощь фермерам.
Чжэнчжоу, 15 марта /Синьхуа/ — С наступлением сезона весенней вспашки на сельскохозяйственных угодьях в центральных районах Китая прибавилось работы.
К счастью, такая «умная» техника, как защищающие растения дроны и электрические дождевальные машины для орошения, приходят на помощь фермерам.
Чжэнчжоу, 15 марта /Синьхуа/ — С наступлением сезона весенней вспашки на сельскохозяйственных угодьях в центральных районах Китая прибавилось работы.
К счастью, такая «умная» техника, как защищающие растения дроны и электрические дождевальные машины для орошения, приходят на помощь фермерам.
Чжэнчжоу, 15 марта /Синьхуа/ — С наступлением сезона весенней вспашки на сельскохозяйственных угодьях в центральных районах Китая прибавилось работы.
К счастью, такая «умная» техника, как защищающие растения дроны и электрические дождевальные машины для орошения, приходят на помощь фермерам.
Чжэнчжоу, 15 марта /Синьхуа/ — С наступлением сезона весенней вспашки на сельскохозяйственных угодьях в центральных районах Китая прибавилось работы.
К счастью, такая «умная» техника, как защищающие растения дроны и электрические дождевальные машины для орошения, приходят на помощь фермерам.
Чжэнчжоу, 15 марта /Синьхуа/ — С наступлением сезона весенней вспашки на сельскохозяйственных угодьях в центральных районах Китая прибавилось работы.
К счастью, такая «умная» техника, как защищающие растения дроны и электрические дождевальные машины для орошения, приходят на помощь фермерам.
Чжэнчжоу, 15 марта /Синьхуа/ — С наступлением сезона весенней вспашки на сельскохозяйственных угодьях в центральных районах Китая прибавилось работы.
К счастью, такая «умная» техника, как защищающие растения дроны и электрические дождевальные машины для орошения, приходят на помощь фермерам.