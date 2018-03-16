«Умная» техника приходит весной на помощь фермерам Китая

Чжэнчжоу, 15 марта / Синьхуа / — С наступлением сезона весенней вспашки на сельскохозяйственных угодьях в центральных районах Китая прибавилось работы.

К счастью, такая «умная» техника, как защищающие растения дроны и электрические дождевальные машины для орошения, приходят на помощь фермерам.

Чжэнчжоу, 15 марта /Синьхуа/ — С наступлением сезона весенней вспашки на сельскохозяйственных угодьях в центральных районах Китая прибавилось работы.

К счастью, такая «умная» техника, как защищающие растения дроны и электрические дождевальные машины для орошения, приходят на помощь фермерам.

Чжэнчжоу, 15 марта /Синьхуа/ — С наступлением сезона весенней вспашки на сельскохозяйственных угодьях в центральных районах Китая прибавилось работы.

К счастью, такая «умная» техника, как защищающие растения дроны и электрические дождевальные машины для орошения, приходят на помощь фермерам.

Чжэнчжоу, 15 марта /Синьхуа/ — С наступлением сезона весенней вспашки на сельскохозяйственных угодьях в центральных районах Китая прибавилось работы.

К счастью, такая «умная» техника, как защищающие растения дроны и электрические дождевальные машины для орошения, приходят на помощь фермерам.

Чжэнчжоу, 15 марта /Синьхуа/ — С наступлением сезона весенней вспашки на сельскохозяйственных угодьях в центральных районах Китая прибавилось работы.

К счастью, такая «умная» техника, как защищающие растения дроны и электрические дождевальные машины для орошения, приходят на помощь фермерам.

Чжэнчжоу, 15 марта /Синьхуа/ — С наступлением сезона весенней вспашки на сельскохозяйственных угодьях в центральных районах Китая прибавилось работы.

К счастью, такая «умная» техника, как защищающие растения дроны и электрические дождевальные машины для орошения, приходят на помощь фермерам.

Чжэнчжоу, 15 марта /Синьхуа/ — С наступлением сезона весенней вспашки на сельскохозяйственных угодьях в центральных районах Китая прибавилось работы.

К счастью, такая «умная» техника, как защищающие растения дроны и электрические дождевальные машины для орошения, приходят на помощь фермерам.

Чжэнчжоу, 15 марта /Синьхуа/ — С наступлением сезона весенней вспашки на сельскохозяйственных угодьях в центральных районах Китая прибавилось работы.

К счастью, такая «умная» техника, как защищающие растения дроны и электрические дождевальные машины для орошения, приходят на помощь фермерам.

Чжэнчжоу, 15 марта /Синьхуа/ — С наступлением сезона весенней вспашки на сельскохозяйственных угодьях в центральных районах Китая прибавилось работы.

К счастью, такая «умная» техника, как защищающие растения дроны и электрические дождевальные машины для орошения, приходят на помощь фермерам.