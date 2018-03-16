В «Дальагро. Продовольствие» показали более 100 компаний России и стран АТР

На протяжении трех дней более 100 компаний из России и стран АТР представят здесь свою продукцию. В торжественной церемонии открытия выставки принял участие врио Губернатора края Андрей Тарасенко

Китая, Вьетнама и Республики Корея. Свою продукцию на «Дальагро» презентуют ведущие компании российского и международного агробизнеса — из России, включая Приморский край

Открывая выставку, Андрей Тарасенко отметил, что сейчас в Приморье работает программа поддержки фермеров.

«В этом году на поддержку сельхозпроизводителей запланировано около трех миллиардов рублей. На посевную мы уже направили первый транш — 90 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на закупку семян, топлива. Будем подписывать соглашение с "Ростсельмашем” по сборке комбайнов в Приморье», — заявил глава региона.

Врио Губернатора добавил, что важно не только обеспечить местный рынок качественной сельхозпродукцией, но и выйти на экспорт.

«Наша продукция интересна для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы перепрофилируем порты для агрохолдингов. Такая необходимость есть, нам надо уходить от перевалки угля и научиться экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию. Например, японцы готовы покупать наше мясо, мед, масло, чеснок, гречиху, так как знают, что приморская продукция натуральная, качественная и полезная. Готовы экспорт наращивать и свой рынок насыщать — в своем Послании Президент такую задачу поставил», — обозначил врио Губернатора.

После торжественной церемонии Андрею Тарасенко провели экскурсию по выставочным павильонам. Врио Губернатора пообщался с ведущими товаропроизводителями Приморья. Среди них — компании «Провиант», «Милоградовское», «Суражевский продукт», «Владхлеб», «Приморский кондитер», «Владмила».

«Приморский край полностью обеспечен своими семенами. Хотелось бы, чтобы фермеры заказывали их. Увидел интересное производство птицы, есть хорошая селекция. Это направление будем поддерживать, чтобы в магазинах было разнообразие», — подчеркнул глава Приморья.

Андрей Тарасенко также акцентировал внимание на том, что на выставке представлена продукция по доступным ценам, однако в магазины она попадает с накруткой.

«Наценка в магазинах составляет до 30%. Это очень много при рентабельности хозяйств 5-7%. Будем бороться с этим, проводить больше ярмарок, давать возможность приобрести продукцию напрямую от производителя», — констатировал врио Губернатора.

Отметим, что на выставке также проходит дегустация приморских продуктов. Жители и гости края могут попробовать фермерский мед, соленья, сыры. А также молочную, мясную, рыбную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия.

19-я международная выставка «Дальагро. Продовольствие» будет работать с 15 по 17 марта. Здесь в широком ассортименте представлены продукты питания, упаковка, оборудование для переработки зерна и выращиванию сельскохозяйственных культур. Для специалистов перерабатывающей отрасли запланированы круглые столы, семинары и презентации. На площадке «Центр Закупок» можно будет заключить договоры с ритейлерами из Китая о поставке продукции на их рынок.

Кроме того, 16 марта в рамках выставки пройдет аграрно-продовольственный форум.

Выставка проходит при поддержке Администрации Приморского края и под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ