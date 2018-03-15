Не так страшен зимний Санкт-Петербург, как его малюют

Жители города, гуляющие по замерзшей Неве, футуристичный стадион «Санкт-Петербург» и башни, снятые с высоты птичьего полета, уютные каналы на фоне красочного рассвета и праздничная атмосфера города — все это в лучших фотографиях, сделанных прошедшей зимой.

Просмотрев эти снимки, вы пожалеете, что этой зимой не провели хотя бы несколько дней в Питере

Подборка от Megatron3000 для сайта YaPlakal.

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Сердце Северной столицы — Эрмитаж

Зимняя канавка, рассвет и абсолютное безлюдье. Фото: Сергей Лоукс.

Горожане на льду на фоне трех мостов и Успенского храма. Фото: Игорь Пушной.

Стадион «Санкт-Петербург» выглядит так, будто вот-вот улетит в космос. Фото: Александр Лубянченко.

Симметрия Артиллерийского музея, захваченная с воздуха. Фото: Игорь Пушной.

«Морской фасад» города. Фото: Станислав Забурдаев.

Исаакиевский собор, подсвеченный полной луной. Фото: Михаил Проскалов.

Туманное утро в Питере. Фото: Giyagiya.

Вантовый мост простилается над замерзшей рекой. Фото: Vaska_Land.

И снова Петропавловская крепость — на этот раз в удивительной палитре. Фото: Станислав Забурдаев.

Фото: Станислав Забурдаев.

Редкий снимок: солнечный день в Северной столице. На фото парк 300-летия Петербурга и Лахта-центр. Фото: Савелий Хлуднев.

«Две башни» города. Фото: Иван Михайлов.

…и летом. Зимой город выглядит даже праздничнее.

Фото: VikRiatte.

Вероятно, сломалась под весом навалившего снега.

Большой Обуховский мост и теплица на заднем плане. Фото: Иван Михайлов.

Сказочно-зимний Исаакиевский собор. Фото: Сергей Рехов.

Самое время зайти погреться, ведь под землей в Питере сооружения не менее красивые, чем над ней. Метро «Автово».

Вечерняя атмосфера в городских двориках. Фото: Артем Лахтионов.

Зимняя сказка.

Новогодняя елка у Исаакиевского собора.