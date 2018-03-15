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Не так страшен зимний Санкт-Петербург, как его малюют
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Не так страшен зимний Санкт-Петербург, как его малюют 

Bigpicture.ru 15 марта 2018
Фото: Bigpicture.ru
Жители города, гуляющие по замерзшей Неве, футуристичный стадион «Санкт-Петербург» и башни, снятые с высоты птичьего полета, уютные каналы на фоне красочного рассвета и праздничная атмосфера города — все это в лучших фотографиях, сделанных прошедшей зимой.
Просмотрев эти снимки, вы пожалеете, что этой зимой не провели хотя бы несколько дней в Питере.
Подборка от Megatron3000 для сайта YaPlakal.
YaPlakal
Сердце Северной столицы — Эрмитаж.
Зимняя канавка, рассвет и абсолютное безлюдье. Фото: Сергей Лоукс.
Горожане на льду на фоне трех мостов и Успенского храма. Фото: Игорь Пушной.
Стадион «Санкт-Петербург» выглядит так, будто вот-вот улетит в космос. Фото: Александр Лубянченко.
Симметрия Артиллерийского музея, захваченная с воздуха. Фото: Игорь Пушной.
«Морской фасад» города. Фото: Станислав Забурдаев.
Исаакиевский собор, подсвеченный полной луной. Фото: Михаил Проскалов.
Туманное утро в Питере. Фото: Giyagiya.
Рассвет над городом. Фото: Иван Михайлов.
Вантовый мост простилается над замерзшей рекой. Фото: Vaska_Land.
И снова Петропавловская крепость — на этот раз в удивительной палитре. Фото: Станислав Забурдаев.
Фото: Станислав Забурдаев.
Редкий снимок: солнечный день в Северной столице. На фото парк 300-летия Петербурга и Лахта-центр. Фото: Савелий Хлуднев.
«Две башни» города. Фото: Иван Михайлов.
Заоблачный Лахта-центр. Фото: Виктор Сухоруков.
Новая Голландия зимой…
…и летом. Зимой город выглядит даже праздничнее.
Фото: VikRiatte.
Вероятно, сломалась под весом навалившего снега.
Большой Обуховский мост и теплица на заднем плане. Фото: Иван Михайлов.
Сказочно-зимний Исаакиевский собор. Фото: Сергей Рехов.
Самое время зайти погреться, ведь под землей в Питере сооружения не менее красивые, чем над ней. Метро «Автово».
Вечерняя атмосфера в городских двориках. Фото: Артем Лахтионов.
Зимняя сказка.
Новогодняя елка у Исаакиевского собора.
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