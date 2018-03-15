Ещё
Выставка памяти Сергея Гимаева откроется в Музее хоккея 20 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выставка памяти Сергея Гимаева откроется в Музее хоккея 20 марта 

ТАСС 15 марта 2018
ТАСС, 15 марта. Выставка памяти хоккейного тренера и комментатора Сергея Гимаева откроется 20 марта в малом экспозиционном зале Музея хоккея в Москве. Об этом сообщает пресс-служба «Парка легенд».
Выставка под названием «Наилич» посвящена игровой карьере и комментаторской деятельности Гимаева. В ней представлены личные вещи, фотографии и документы, большую часть которых предоставила семья Сергея Наильевича. В открытии выставки примут участие родственники, коллеги и друзья Гимаева. Для общего посещения выставка будет доступна с 21 марта.
Гимаев скончался 18 марта 2017 года в возрасте 62 лет во время матча ветеранов в Туле.
В качестве игрока он становился восьмикратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР. По окончании игровой карьеры работал с юношескими сборными страны, был признан заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером России. Наибольшую известность он приобрел, выступая на телевидении в качестве хоккейного эксперта, комментатора на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и других крупных международных соревнованиях. В начале октября 2017 года Гимаеву посмертно была присуждена премия ТЭФИ в категории «Лучший спортивный комментатор» за работу на матче молодежного чемпионата мира между сборными России и США.
В середине сентября КХЛ учредила ежегодный приз имени Гимаева, который будет вручаться возрастному хоккеисту, который совмещает функции игрока и наставника для партнеров.
ТАСС: последние новости
Росгвардия показала редкие экспонаты на выставке в день 50-летия ведомственного музея Суд взыскал с полигона ТБО в Кургане более 4,5 млн руб. за незаконную добычу песка Выставка изделий мастеров-ремесленников Адыгеи открылась в Москве
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля479
Порошенко предложили заткнуться в ответ106
Джонсон отказался пожимать руку послу России395
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
ЕС ждут масштабные реформы33
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение