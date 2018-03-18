Ещё
«Он хотел дарить счастье всем, кто смотрит хоккей». Памяти Сергея Гимаева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Он хотел дарить счастье всем, кто смотрит хоккей». Памяти Сергея Гимаева 

SovSport.Ru 2 часа назад
Фото: SovSport.Ru
— В памяти болельщиков Сергей Наильевич наверняка остался как веселый, жизнерадостный человек, — рассказывает Дмитрий Федоров. — Но я не помню случая, чтобы он сам рассказывал анекдоты. И не помню, чтобы шутил. При этом сам активно реагировал на шутки. Очень спокойно воспринимал всякие подколки. Всегда подхватывал юморные идеи.
Моментально реагировал на всякие идеи и предложения. Был легким на подъем. Такое нечасто увидишь в нашей профессии. Если люди трудятся долго, заработали статус, то они считают, им меняться не нужно. Поэтому разные акции и выдумки они воспринимают в штыки. К сожалению, это такая форма звездной болезни.
Так вот, у Гимаева ничего подобного не было. Он очень адекватно реагировал на все, был готов к разным приключениям и историям. И вот я вспоминаю, что во время чемпионата мира 2015 года мы с Дмитрием Губерниевым обсуждали, что нужно экстравагантным образом привлекать внимание к передачам, эфирам.
А как это сделать? В том числе, внешним видом. И возникла идея в будний день, когда ничего не происходило на чемпионате мира и в стране, выйти в эфир всем в бабочках.
Мы к Сергею Наильевичу: «Вы как?» — «Легко! Давайте, здорово. У меня дома есть несколько бабочек».
Помню, как мы их выбирали, готовились. А потом после эфира была куча звонков. «Почему вы так решили? Это с чем связано?» — «Да просто так…»
Это был разрыв шаблона. И ведь часто зрители смотрят телевизор без звука. А мы вызвали у них желание быстро звук включить. Взбудоражили их любопытство.
Да, Сергей Наильевич легко на это соглашался даже на молодежные затеи, если ему идея нравилась, если она вызовет внимание и ажиотаж публики. Нужно попозировать, сделать изумленное или восхищенное лицо для заставки передачи «Гимаев говорит» — пожалуйста! Бывало, договаривались перед эфиром, что начнем ругаться и кричать друг на друга. У меня одна позиция, у него — другая, зарубимся в споре.
«А давай, Дима, легко!» Гимаев мог подыграть. Каждый эфир был для него праздником, событием. Он понимал, что людей нужно всегда удивлять. И отдавался работе, чтобы болельщикам было интересно. А может, как работу он это и не воспринимал, потому что просто жил хоккеем.
Эта история с бабочками у меня всегда в памяти. Вроде бы такая мелочь. Но всем понравилась. Люди отреагировали, хвалили нас. И улыбнулись, когда увидели в эфире нас с Сергеем Наильевичем. Я хочу, чтобы вы сохранили эти эмоции и вспоминали Гимаева с улыбкой. Ведь он хотел дарить счастье всем, кто его смотрит, кому он рассказывает о хоккее.
SovSport.Ru: последние новости
Футбол для Сталина. Воспоминания о вожде А ведь он мог стать звездой спорта! 23 года со дня убийства Влада Листьева В ДТП погибла жена вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»188
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию11
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам216
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман164
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России25
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение