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Для покрытия имеющегося энергодефицита в Татарстане требуется запустить простаивающие мощности
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Для покрытия имеющегося энергодефицита в Татарстане требуется запустить простаивающие мощности 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
На встрече со студентами ВУЗов и колледжей представители энергоотрасли Татарстана рассказывали о трендах в этой отрасли, а также обсудили наиболее перспективные проекты, которые в будущем будут определять энергетический рынок республики.
Так, заместитель министра промышленности и торговли РТ Алмаз Хусаинов заметил, что перед правительством республики была поставлена задача по внедрению цифровизации в отрасль. Она поможет более рачительно использовать имеющиеся ресурсы. Для обучения азам IT-решений и внедрению их на производстве директора и главные инженеры некоторых татарстанских предприятий ездили на обучение в компании «Дженерал Электрик» и «Сименс». А руководство оборонных предприятий — в «Росатом».
Алмаз Хусаинов также напомнил, что сейчас Татарстан покупает недостающую энергию у соседей. Поэтому руководством республики была поставлена задача изменить ситуацию на противоположную. В качестве примера реанимации простаивающих мощностей Алмаз Хусаинов привел Заинскую ГРЭС. Однако, как заявил замминистра, без помощи федерального центра это сделать не удастся.
Алмаз Хусаинов сообщил, что в республике будет развиваться альтернативная энергетика. Сейчас уполномоченные органы приступили к ветромониторингу. Упор в этом вопросе будет делаться на ветрогенераторы и ГЭС. Однако доля традиционных источников энергии — прежде всего, газа и мазута, в ближайшие годы вряд ли уменьшиться.
В настоящее время уже 17 муниципальных районов республики частично охвачены «умными» сетями. Об инновационных решениях, внедренных сегодня в ОАО «Сетевая компания», рассказал технический директор Илшат Галимзянов. По его словам, при повреждении кабеля эти сети способны автоматически, без участия человека, восстанавливать энергоснабжение в течение нескольких минут. Не вдаваясь в технические детали, Илшат Галимзянов пояснил, что такой эффект достигается за счет отсечения поврежденного участка и выстраивания новой схемы подачи энергии. «Сетевая компания» также первой в России научилась менять опоры электроснабжения без отключения потребителей.
Фото: pxhere.com
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