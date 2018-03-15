Языкам героев «Игры престолов» и клингонскому начали бесплатно обучать онлайн

Представители интернет-сервиса по бесплатному изучению иностранных языков Dualingo запустили курс клингонского, вымышленного языка одной из рас фантастической франшизы «Звездный путь». Это не единственный несуществующий язык, который с недавних пор можно изучать на сайте, сообщает The Next Web.

Курс клингонского для Duolingo разрабатывали фанаты языка с 2015 года. Программа обучения состоит из экскурса в базовую лексику языка и его фонетику.

Помимо клингонского с помощью Duolingo можно выучить валирийский язык, на котором говорят герои сериала «Игра престолов».

Ранее сообщалось, что в одной из частных школ Швейцарии учить клингонскому начали летом 2017 года.