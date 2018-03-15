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Языкам героев «Игры престолов» и клингонскому начали бесплатно обучать онлайн
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Языкам героев «Игры престолов» и клингонскому начали бесплатно обучать онлайн 

Вести.Ru 21 час назад
Представители интернет-сервиса по бесплатному изучению иностранных языков Dualingo запустили курс клингонского, вымышленного языка одной из рас фантастической франшизы «Звездный путь». Это не единственный несуществующий язык, который с недавних пор можно изучать на сайте, сообщает The Next Web.
Курс клингонского для Duolingo разрабатывали фанаты языка с 2015 года. Программа обучения состоит из экскурса в базовую лексику языка и его фонетику.
Помимо клингонского с помощью Duolingo можно выучить валирийский язык, на котором говорят герои сериала «Игра престолов».
Ранее сообщалось, что в одной из частных школ Швейцарии учить клингонскому начали летом 2017 года.
Клингонский язык разработал лингвист Марк Окранд в 1970-е годы. С 1992 года в США существует Институт клингонского языка, в котором энтузиасты переводят книги на клингонский и занимаются его популяризацией.
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