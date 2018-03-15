Инновационные разработки в технологии фотоники показал технопарк «Слава» 

Резидент технопарка «Слава» компания «НЦВО-Фотоника» представила свои инновационные разработки на выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики».
Инновационное предприятие «НЦВО-Фотоника» образовано сотрудниками Научного центра волоконной оптики Российской академии наук для внедрения достижений в области волоконной оптики. Компания является постоянным участником выставки, в этом году она представила полный спектр своей продукции. На выставке компания также провела плодотворные переговоры с другими предприятиями по направлению волоконно-оптических датчиков и волоконных решеток Брегга.
Напомним, технопарк «Слава», который находится в районе Черемушки, на Научном проезде, дом 20, строение 2, — является одним из динамично развивающихся технологических парков, на территории которого размещается более 60 малых и средних инновационных предприятий. Технопарк создан по инициативе и при поддержке Правительства Москвы на территории промышленной зоны «Воронцово».