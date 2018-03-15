Мечта стала реальностью

Первый год после событий «русской весны» везде можно было ощутить счастье и эйфорию. Эмоции били через край. Долгожданная мечта стала реальностью, и всем казалось, что завтра сказка осуществится и все станет другим.

Кроме того, народ был несколько «перегрет» обещаниями. А затем начался обычный рабочий процесс перехода регионов из одного статуса в другой. Где-то российское законодательство было жестче украинского, где-то более детализированным, где-то вообще было другим. Порой местные власти подливали масла в огонь своими непродуманными решениями. И у некоторых людей возникало чувство, что их ожидания не оправдались. Хотя, если посмотреть по реальным делам, такого финансирования и такого подъема ни в Крыму , ни в Севастополе не было за последние 20 лет. В основном это касается социальной сферы.

Система образования тоже претерпела изменения. Все вузы объединили. Теперь есть Крымский федеральный университет, где учатся примерно 35 тысяч студентов, и есть Севастопольский госуниверситет, где около 9 тысяч студентов. Еще из крупных вузов — Нахимовское военное училище и несколько филиалов других российских университетов. Практически во всех этих вузах был сложный переход от украинских образовательных стандартов к российским. Но филиала вуза, которым я руковожу, к счастью, этот переход не коснулся. Мы являемся филиалом Московского университета , и все 20 лет, что существуем, работаем по российским стандартам образования.

Председатель наблюдательного совета нашего филиала, ректор МГУ Виктор Садовничий неоднократно отмечал, что филиал должен развиваться и трансформироваться в большой вуз. Действительно, за последние годы мы получили прирост абитуриентов, окреп преподавательский состав. Например, заявки на вакансию преподавателя присылаются со всей страны. Многие готовы переехать в Севастополь на постоянное жительство.

Одно время была тенденция — наши студенты после бакалавриата уезжали в столицу продолжать образование в магистратуре при МГУ, тем более что вуз один — имеют на это право без обременений. И больше они не возвращались обратно. А вот в последнее время возвращаются работать домой. Не все, но с каждым годом все больше.