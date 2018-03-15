Выставка национальных искусств разных народов откроется в Москве в честь Навруза

МОСКВА , 15 марта. / ТАСС /. Выставка национальных искусств разных народов, восточный базар и концерты народных коллективов пройдут в Москве в честь Навруза — мусульманского праздника наступления весны. Этот праздник отмечается в день весеннего равноденствия 21 марта.

"В первый день празднования Московский дом национальностей откроет выставку «Национальные праздники. Навруз». А 22 марта гостей ждет концерт и ярмарка «Восточный базар». В ней примут участие узбекские, киргизские, казахские мастера декоративно-прикладного искусства", — рассказали в пресс-службе дома национальностей.

Узбекистана, Азербайджана, Башкортостана, Таджикистана, Афганистана, Пакистана. Празднование Навруза также пройдет 25 марта в павильоне №75 на ВДНХ. «В рамках праздничной программы пройдут концерты артистов разных народов России , демонстрация национальных костюмов, традиционных видов борьбы и фестиваль плова», — пояснил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков . В гала-концерте примут участие коллективы Казахстана

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Китае. Празднование Навруза имеет древнеиранские корни. Слово «навруз» переводится с фарси как «новый день». Навруз популярен у казахов, татар, узбеков, таджиков, туркмен, народов Дагестана , Азербайджана, а также в Индии

В Навруз совершаются народные ритуалы: уборка домов, обряды благодарения. Также принято просить друг у друга прощения, забывать обиды и ссоры. Есть представление, что чем щедрее отметят праздник, тем благополучнее будет урожай. На праздничный стол традиционно выкладывают круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов.