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Мирей Матье рассказала, чем хорош русский язык
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Мирей Матье рассказала, чем хорош русский язык 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Французская певица Мирей Матье встретилась в четверг со студентами московского Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, пожелав им беречь и защищать родной язык.
В прошлом году институт наградил Матье премией за продвижение русского языка. Во время своего визита певица оставила автограф в книге лауреатов премии.
"Я выступаю по всему миру, пою песни не только на французском языке, но и на русском. Русский язык мне чрезвычайно дорог и приятен. Любите и защищайте русский язык", — сказала Матье студентам, добавив по-русски: «Я вас люблю».
Матье отметила, что русский язык имеет свой шарм, и он хорошо поется. «Он хорош и для грусти, и для радости, и для песен о любви», — сказала певица.
Студенты института вместе с певицей исполнили ее мировой хит «Прости мне этот детский каприз». Матье спела на русском «Подмосковные вечера».
"Французский народ любит вашу страну, у нас с вами очень большая история", — заверила студентов Матье.
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