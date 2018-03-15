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В центре соцобслуживания Южнопортового прошли занятия по английскому языку и компьютерной грамотности
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В центре соцобслуживания Южнопортового прошли занятия по английскому языку и компьютерной грамотности 

Управа Южнопортового района 23 часа назад
Фото: Управа Южнопортового района
В центре социального обслуживания Южнопортового района в рамках пилотного проекта «Активное долголетие» прошли занятия по английскому языку и компьютерной грамотности. Об этом рассказали в администрации центра.
— Мы получили много положительных отзывов от нашего старшего поколения. Настрой боевой, ведь наши подопечные выбрали направление образования. У каждого была своя мотивация: повысить базовый уровень знаний языка, улучшить память, освежить правила языка, чтобы ответить на вопросы внуков, поехать за границу и там применить полученные знания на практике, — отметил сотрудник администрации.
Напомним, что занятия проходят по адресу улица Шарикоподшипниковская, д. 40. (мю)
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