В Ингушетии ищут гидов со знанием арабского языка

Власти Ингушетии в ближайшее время объявят конкурс на вакансию гида-переводчика со знанием арабского языка, который будет работать с туристами из арабских стран.

Египта, Бельгии, Латвии, Китая, «В ходе двух международных туристических выставок были достигнуты договоренности с рядом туроператоров Израиля Германии . Они заинтересованы в том, чтобы привозить своих туристов к нам в регион. В республике сегодня для этого созданы все условия — начиная от готовых туристических маршрутов и заканчивая всей необходимой инфраструктурой», — сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров . Его слова передает пресс-служба регионального Комтуризма.

При комитете по туризму Ингушетии уже создано туристско-информационное бюро гидов и экскурсоводов, в котором работают гиды-переводчики с китайским, английским, немецким и французским языками, а также гиды-сурдопереводчики. В ближайшее время будет объявлен конкурс на вакансию гида-экскурсовода со знанием арабского языка.