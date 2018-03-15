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В Ингушетии ищут гидов со знанием арабского языка
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В Ингушетии ищут гидов со знанием арабского языка 

«Это Кавказ» 22 часа назад
Власти Ингушетии в ближайшее время объявят конкурс на вакансию гида-переводчика со знанием арабского языка, который будет работать с туристами из арабских стран.
«В ходе двух международных туристических выставок были достигнуты договоренности с рядом туроператоров Израиля, Египта, Бельгии, Латвии, Китая, Германии. Они заинтересованы в том, чтобы привозить своих туристов к нам в регион. В республике сегодня для этого созданы все условия — начиная от готовых туристических маршрутов и заканчивая всей необходимой инфраструктурой», — сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Его слова передает пресс-служба регионального Комтуризма.
При комитете по туризму Ингушетии уже создано туристско-информационное бюро гидов и экскурсоводов, в котором работают гиды-переводчики с китайским, английским, немецким и французским языками, а также гиды-сурдопереводчики. В ближайшее время будет объявлен конкурс на вакансию гида-экскурсовода со знанием арабского языка.
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