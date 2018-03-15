В Кисловодске высадили «Розовый сад» из багрянников и туй

В центре Кисловодска появилась новая зеленая зона — «Розовый сад». На пересечении улицы Куйбышева и проспекта Победы активисты высадили 15 туй западных колоновидных и 25 саженцев багрянника европейского.

Деревья посадили в рамках ежегодной экологической акции по благоустройству городских скверов «Цветущий город». Специалисты-дендрологи попутно провели мастер-класс о том, как правильно ухаживать за молодыми растениями, сообщается на сайте городской администрации.

«Экологическую культуру необходимо прививать собственным примером бережного отношения к природе. Этот проект мы назвали «Розовый сад», потому что деревья багрянника пробуждаются ранней весной и поражают нас своей великолепной колористикой, демонстрируя необыкновенную красоту в период цветения», — отметила начальник экологического отдела администрации Кисловодска Инна Зекеева.

По словам специалистов, выбранные растения идеально подходят для городского озеленения. При этом они не только украшают ландшафт, но и выполняют санитарно-защитные функции, насыщая воздух кислородом.