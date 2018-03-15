Ну как вы там, еще не превратились в сугроб? Тогда оторвитесь на пару минут от своих дел и посмотрите на этих прекрасных четвероногих жителей нашего города. Вот кто получает удовольствие от весенней бури. Ну, по крайней мере, мы очень надеемся на это.
❄️15 марта❄️Лаки-снежная маска❄️#сугробывышеголовы 😃 Публикация от Аленка Мазур (@alenyshka_mazur) Мар 15, 2018 в 1:40 PDT Cocaine. So much cocaine. Публикация от Allahvelosiped (@volodka_ya_whitepomor) Мар 15, 2018 в 4:56 PDT Самый главный любитель сугробов! Публикация от Евгений (@iarphen) Мар 15, 2018 в 5:04 PDT О нашей погоде 🌪❄️💨🌬 Публикация от A N Y A🐽K N Y A Z E V A (@miss_knyazevaa) Мар 15, 2018 в 1:37 PDT Настоящий помор будет вести себя непринужденно в любую погоду. #frenchbulldog #архангельск #winter #north #vsco #arkhangelsk #pomorland Публикация от Ekaterina Chashchina (@kch_photo) Мар 15, 2018 в 12:39 PDT В такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит! А вот собака хозяина — легко! 😧🐕❄️. Кто уже погулял с питомцами в этот прекрасный весенний денёк? Как впечатления? 😀. #архангельск #arkhangelsk #дримстаграм Публикация от ПАВЕЛ МЕЛЕШКИН 🎤 Шоумен (@pavelmeleshkin) Мар 15, 2018 в 12:23 PDT Хины на прогулке 15 марта)) шаг в сторону и тебя не найдут! #АрхБьюти #щенкияпонскогохина Публикация от Elena Mischenko (@borisovnaelenna) Мар 14, 2018 в 11:27 PDT Весна в Архангельске 😂 #весна#архангельск #весна2018 #шпиц #шпицы #немецкийшпиц Публикация от Ирина Васильева (@irin_irinich) Мар 14, 2018 в 10:38 PDT КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ Публикация от Цыплёнок Пи (@ira_batuzova) Мар 14, 2018 в 10:05 PDT