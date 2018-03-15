Пес Барбос — снежный нос: 10 умилительных фотографий собак из архангельских инстаграмов

Ну как вы там, еще не превратились в сугроб? Тогда оторвитесь на пару минут от своих дел и посмотрите на этих прекрасных четвероногих жителей нашего города. Вот кто получает удовольствие от весенней бури. Ну, по крайней мере, мы очень надеемся на это.