Ещё
На подмосковных ярмарках в честь 8 Марта побывали более 480 тысяч человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На подмосковных ярмарках в честь 8 Марта побывали более 480 тысяч человек 

RT на русском 15 марта 2018
На тематических ярмарках в честь 8 Марта в Московской области побывали более 480 тыс. человек, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства потребительского рынка и услуг. Посетительницам вручили свыше двух тысяч цветов в Международный женский день и предложили дополнительные скидки от 10%.
В общей сложности в Подмосковье было организовано 40 праздничных ярмарок. Как отметил глава ведомства Владимир Посаженников, в этот раз главной особенностью стал расширенный ассортимент цветочной продукции, в том числе из теплиц региона.
Программа также включала развлекательные мероприятия.
Ранее progorod43.ru сообщало о масленичных гуляниях в Кирове.
RT на русском: последние новости
В Госдуме предлагают увеличить материальную поддержку аспирантов В ХМАО проводят проверку после гибели рабочего на нефтяном месторождении Фестиваль «Московская весна a cappella» пройдёт с 27 апреля по 9 мая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля479
Порошенко предложили заткнуться в ответ106
Джонсон отказался пожимать руку послу России395
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
ЕС ждут масштабные реформы33
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение