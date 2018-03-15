На подмосковных ярмарках в честь 8 Марта побывали более 480 тысяч человек 

На тематических ярмарках в честь 8 Марта в Московской области побывали более 480 тыс. человек, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства потребительского рынка и услуг. Посетительницам вручили свыше двух тысяч цветов в Международный женский день и предложили дополнительные скидки от 10%.
В общей сложности в Подмосковье было организовано 40 праздничных ярмарок. Как отметил глава ведомства Владимир Посаженников, в этот раз главной особенностью стал расширенный ассортимент цветочной продукции, в том числе из теплиц региона.
Программа также включала развлекательные мероприятия.
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