Морковь, редька и салат. Что сажать в марте и апреле на дачах Ставрополья?

За окном слышны первые ароматы и звуки весны. Солнышко уже начало прогревать землю для высадки будущего урожая, однако не всем культурам сейчас рекомендована встреча с почвой. Специалист по сельскому хозяйству Владимир Кожевников растолковал, что можно сеять и высаживать в марте и апреле, как и когда правильно удобрять культуры и о чем нужно срочно позаботиться уже сегодня.

Время «зеленых»

Март — самое время начать высаживать морковь различных сортов и некоторые виды зелени: петрушку и щавель. Как правило, эти «зеленые» растут все лето. К концу марта можно высеивать редис, редьку, укроп и сельдерей.

«Апрель благоприятен для высадки картофеля и всех видов салатов», — говорит эксперт. К слову, салат — это культура, которая употребляется сразу, как только вырастает до определенного размера. В противном случае это растение начинает зацветать.

Также, в этом месяце, по словам Кожевникова, под пленку высаживается готовая рассада — в защищённый грунт.

Готовая земля и удобрение — залог хорошего урожая

В прореживании, то есть в удалении из рядков лишних растений для улучшения условий произрастания, редис, редька и морковь у нас не нуждаются. Однако при сильной густоте из этих корнеплодов получаются одни листья.

«Сегодня семена очень дорогие, — отмечает Владимир Иванович, — поэтому необходимо, в первую очередь, иметь подготовленную почву. Она должна быть заранее вскопана с осени. Ни в коем случае нельзя сажать культуры в землю, обработанную только весной. Такая почва от переувлажнения уплотняется во время вскапывания».

Особенно важно соблюдать севооборот — не высаживать несколько лет подряд одинаковые культуры на одном и том же участке. Например, после помидоров — картофель и наоборот. Кроме того, необходимо менять места высадки.

По словам специалиста, при посадке растений желательно использовать органические удобрения — перегной и компост — перегнившие растительные остатки, заготовки прошлых лет. При их недостатке можно использовать в виде подкормки минеральные удобрения.

Забота о фруктовых деревьях и кустарниках

Что касается фруктовых деревьев, то их обрезку желательно было произвести еще до наступления весны.

«Скоро начнется сокодвижение, хотя для фруктовых деревьев, это не является лимитирующим фактором. Их можно обрезать и тогда, когда начинают развиваться почки. Делать обрезку в более поздние сроки не рекомендуется, потому что почки начинают набухать, становятся более хрупкими и когда побеги деревьев вырезают, часть цветковых и вегетативных ростков выламывают. Поэтому желательно завершить процесс обрезки до их появления», — пояснил директор Ставропольского ботанического сада.

В марте в срочном порядке необходимо заняться и обрезкой винограда, если этого не было сделано осенью. Потому что к концу месяца нельзя будет производить обрезку. Виноград нужно будет оставить до начала разворачивания листьев. Только в такой фазе его можно будет обрезать, иначе янтарная ягода истечет соками.

Кустарники — смородину и крыжовник в этом месяце необходимо обрызгать химикатами против клеща, так как листья у кустов уже начали разворачиваться. Почковый клещ и мучнистая роса буквально съедают эти два растения, — пояснил специалист. В основном это касается сортов черной смородины. Золотистая и красная менее подвержены влиянию этих вредителей.