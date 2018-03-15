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Экскурсия прошла в Лианозовском заказнике
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Экскурсия прошла в Лианозовском заказнике 

Управа района Лианозово 15 марта 2018
Фото: Управа района Лианозово
В ландшафтном заказнике «Лианозовский» прошла эколого-просветительская экскурсия «Весенние изменения в природе». Об этом сообщает пресс-служба ГПБУ «Мосприрода».
«Участники экскурсии узнали, как меняется жизнь лесных обитателей с потеплением, как готовятся к долгожданной весне деревья и животные», —отметили в пресс-службе.
Общая протяженность маршрута составила 1,5 км. В экскурсии приняли участие школьники, студенты и все, кому интересен окружающий мир. Напомним, заказник «Лианозовский» находится на Угличской улице, 3Б. (то)
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