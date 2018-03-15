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В Москве пройдет выставка «Ледяной поход»
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В Москве пройдет выставка «Ледяной поход» 

Свободная пресса 15 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
21 марта в Галерее Классической Фотографии (город Москва) откроется выставка «Ледяной поход» из серии художественных проектов «Примирение».
«Ледяной поход — первый поход Добровольческой армии на Кубань стал легендарным для участников Белого движения. Участники группы «Невидимые города» прошли по пути Ледяного похода, чтобы найти следы истории и пережить личный и пространственный опыт. Это попытка художественного осмысления истории и событий гражданской войны через выставки и фотографию», — говорится в пресс-релизе.
Выставка пройдет с 21 марта по 13 мая 2018 года. Открытие 21 марта в 19.00. Вход на вернисаж, по традиции, будет свободным для всех желающих.
Адрес галереи: Москва, Саввинская набережная, дом 23 строение 1. Время работы: Ср. — Вс. : 12.00 — 21.00. Понедельник и вторник — выходные дни.
Справка «СП»:
«Ледяной поход» или Первый Кубанский поход (9 [22] февраля — 30 апреля [13 мая] 1918 года) — первый поход Добровольческой армии под командованием генералов Л. Г. Корнилова, М. В. Алексеева, а после гибели первого — А. И. Деникина на Кубань. Главной целью похода было соединение Добровольческой армии с кубанскими белыми отрядами.
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