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Ректор МГУ встретился с президентом FISU
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Ректор МГУ встретился с президентом FISU 

На Западе Москвы 15 марта 2018
Фото: На Западе Москвы
В стенах Московского университета состоялась встреча Виктора Садовничего, Студенческого спортивного клуба МГУ с президентом Международной федерации университетского спорта (FISU) Олегом Матыциным.
Главной темой обсуждений стали возможности сотрудничества между федерацией и ВУЗом. Так в марте следующего года студенты примут участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде, которая пройдёт в Красноярске. Ещё одним перспективным направлением станет вовлечение футбольной сборной МГУ в Национальную студенческую футбольную лигу. Ректор Садовничий также отметил успехи молодых спортсменов на межвузовских столичных первенствах.
В завершение беседы студенты вручили почётному гостю атрибутику внутреннего футбольного фестиваля. Плей-офф Чемпионата МГУ по футболу стартует 18 марта. В ходе 12 матчей сборные факультетов выявят участников решающей финальной встречи, назначенной на 15 апреля.
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