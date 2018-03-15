Ректор МГУ встретился с президентом FISU

Главной темой обсуждений стали возможности сотрудничества между федерацией и ВУЗом. Так в марте следующего года студенты примут участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде, которая пройдёт в Красноярске . Ещё одним перспективным направлением станет вовлечение футбольной сборной МГУ в Национальную студенческую футбольную лигу. Ректор Садовничий также отметил успехи молодых спортсменов на межвузовских столичных первенствах.

В завершение беседы студенты вручили почётному гостю атрибутику внутреннего футбольного фестиваля. Плей-офф Чемпионата МГУ по футболу стартует 18 марта. В ходе 12 матчей сборные факультетов выявят участников решающей финальной встречи, назначенной на 15 апреля.