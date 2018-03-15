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В Приморье открылась выставка сладостей из морской капусты
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В Приморье открылась выставка сладостей из морской капусты 

Парламентская газета 15 марта 2018
Фото: Парламентская газета
В Дальневосточном федеральном университете открылась выставка продуктов, сделанных из морской капусты. Среди экспонатов есть даже мармелад и шоколад, передаёт ОТР.
Необычные товары разработали студенты приморского вуза — им удалось сделать сосиски из ламинарии, разноцветные хлебные изделия с натуральными красителями, сладости из морской капусты. Все продукты обладают полезными свойствами — некоторые имеют целебный эффект, другие омолаживающий.
На выставке представлен даже уникальный майонез — содержащиеся в соусе добавки из бурых водорослей противостоят развитию инфекционных заболеваний и укрепляют иммунитет. Сейчас разработчики ведут переговоры с производителями о поставках инновационной продукции на прилавки российских магазинов.
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