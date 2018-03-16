Появилась возможность бесплатно выучить клингонский язык из «Звездного пути»

Сервис для изучения иностранных языков Duolingo запустил новый курс по изучению клингонского языка из сериала «Звездный путь», сообщает Life

Курс разрабатывали поклонники сериала с 2015 года. Изучение вымышленного языка бесплатно. В образовательную программу входит не только обучение фонетике, но и курс по базовому лексикону.

Клингонский язык разработал лингвист Марк Окранд. Его особенность — детально проработанные фонетика и грамматика. На этом языке в сериале «Звездный путь» разговаривает цивилизация клингонов — гуманоидов-воинов.

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