Ещё
Появилась возможность бесплатно выучить клингонский язык из «Звездного пути»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилась возможность бесплатно выучить клингонский язык из «Звездного пути» 

Мир24 15 часов назад
Фото: Hi-News.ru
Сервис для изучения иностранных языков Duolingo запустил новый курс по изучению клингонского языка из сериала «Звездный путь», сообщает Life
Курс разрабатывали поклонники сериала с 2015 года. Изучение вымышленного языка бесплатно. В образовательную программу входит не только обучение фонетике, но и курс по базовому лексикону.
Клингонский язык разработал лингвист Марк Окранд. Его особенность — детально проработанные фонетика и грамматика. На этом языке в сериале «Звездный путь» разговаривает цивилизация клингонов — гуманоидов-воинов.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Выставка-ярмарка узбекских товаров в Душанбе идет на рекорд продаж В Париже открылась выставка татуировок В американском зоопарке приютили вымирающих бабочек
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП26
Порошенко поставили ультиматум по Крыму257
Умер Александр Павловский11
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина140
Мясорубка в Гудаури60
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение