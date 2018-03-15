Первую в РФ выставку фотографий микроструктуры крыльев редких бабочек открыли на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ , 15 марта. / ТАСС /. Специалисты Уральского центра коллективного пользования (УЦКП) «Современные нанотехнологии» Уральского федерального университета (УрФУ) представили в Екатеринбурге фотографии микроструктуры чешуек крыльев экзотических бабочек, которые были сделаны для исследования природы их цвета. Об этом в четверг сообщил ТАСС директор УЦКП «Современные нанотехнологии» УрФУ профессор Владимир Шур

"Совместно с контактным зоопарком «Парк бабочек» мы впервые в России подготовили необычную выставку «От крыла бабочки к нанотехнологиям». Копирование природных наноструктур, например структуры чешуек крыльев бабочек, будет использовано для разработки качественно новых сенсоров, солнечных батарей и других функциональных устройств нового поколения. На выставке можно увидеть особенности строения чешуек крыльев бабочек с нанометровым разрешением, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа", — сказал собеседник агентства.

По его словам, исследования и разработка подобных технологий ведется в Институте естественных наук и математики УрФУ.

"Здесь создан Центр биотехнологии и биоинженерии, в котором одно из направлений связано с развитием нанобионики, то есть исследованием и воспроизведением структуры покрова насекомых", — пояснил Шур.

Уральский центр коллективного пользования «Современные нанотехнологии» УрФУ организован в 2007 году. Основными задачами центра, объединяющего физиков, химиков и биологов, являются решение широкого круга исследовательских задач для преподавателей и ученых УрФУ, вузов города и региона, институтов Уральского отделения РАН , предприятий Свердловской области , имеющих наукоемкое производство, а также подготовка специалистов в области нанотехнологий.

Ранее сообщалось, что Центр биотехнологий и биоинженерии, оснащен 3D-биопринтером, здесь планируется проводить исследования при участии иностранных ученых. Помимо разработки 3D-структур из живых клеток, сотрудники Центра будут заняты использованием растений для очищения загрязненной почвы, грунтовых и поверхностных вод, воздуха, а также моделированием в области физиологии и медицины.