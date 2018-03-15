Участники выставки «УчСиб-2018» в Новосибирске обсудили, как современному образованию опередить развитие экономики

Открывая международную выставку, глава Новосибирской области Андрей Травников отметил, что на сегодняшний день образование является одним из приоритетов развития региона: «Разрабатываемая сегодня в регионе новая редакция стратегии развития Новосибирской области, — отметил Андрей Травников, — позволит задать ориентиры на ближайшие 10-15 лет. И реализовывать эту стратегию будут те ребята, которые сегодня находятся в этом зале, которые придут в эти дни на площадки УчСиба».

Участниками образовательной выставки стали учащиеся от 14 до 25 лет. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, третий год выставка проходит под общей темой «Дни профессиональной ориентации в Новосибирской области». В этом году выставочная часть ярмарки представлена интерактивными площадками, на которых проходят мастер-классы, демонстрации опытов, экспресс-тестирование, профессиональная диагностика, демонстрация и презентация учебного и технологического оборудования для всех видов и ступеней образования.

Кроме этого на выставочной части форума размещены зона проведения III регионального чемпионата на кубок губернатора Новосибирской области JuniorSkills, зона представления II ярмарки школьных технопредпринимательских компаний, зона проведения олимпиады профессионального мастерства на кубок министерства образования Новосибирской области среди обучающихся регионального проекта «Политехническая школа», зона прединженерного образования в дошкольном образовании и начальной школе. По итогам отборочного этапа в чемпионате принимают участие 299 учащихся из сибирской столицы Новосибирской области. Судейство соревнований проводят ведущие эксперты в области развития инженерных компетенций общего и дополнительного образования детей Новосибирской области: 30 главных экспертов компетенций, 90 технических экспертов.

Отметим, что в рамках конгрессной части выставки проходят разнообразные мероприятия по обсуждению приоритетных вопросов профессионального самоопределения обучающихся: сущности профориентации, личностное самоопределение, карьера и профессиональный выбор, основные факторы выбора профессии, психология профессионального самоопределения, особенности развития непрерывной системы ПС в Новосибирской области, проект специализированных классов, инженерное образование, проектная деятельность и новая технологическая инфраструктура, новая мультимодульная модель урока технологии в логике НТИ, новая модель дополнительного образования, кружковое движение, а также компетентностные олимпиады. В выставочной части выставки проходят профориентационные мастер-классы, организованные вузами — НГТУ, НГАУ, СИУ-РАНХИГС, НГУЭУ, НГУ, НГПУ, СГУГиТ, СГУПС и САФБД. В финальный день работы выставки пройдет «День семьи». Выставочные площадки учащиеся смогут посетить вместе со своими родителями. Для них пройдут мастер-классы, тренинги и диагностика профессиональной направленности личности и др. Они смогут познакомиться с профессиональным образованием региона. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.