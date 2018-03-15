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На православную ярмарку в Самаре привезут частицу Креста Господня
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На православную ярмарку в Самаре привезут частицу Креста Господня 

63.ru 15 марта 2018
Фото: 63.ru
В областной столице пройдет православная ярмарка «Благословенная Самара». Выставка в «Экспо-Волге» будет работать с 21 по 26 марта.
— Центральной святыней экспозиции станет ковчег с частицами Креста Господня, Титла, Губки, Плащаницы, Туники, Багряницы, Яслей, Тернового Венца и Колонны Бичевания Иисуса Христа. Здесь же верующие смогут научиться делать пасхальных кроликов и выполнять декупаж яйца, — рассказали организаторы православной ярмарки.
На выставке можно будет прикоснуться к святыням храмов и монастырей из России, Греции, Украины и Грузии. Посетители смогут приобрести продукты из фермерских хозяйств и монастырских подворий, а также церковную утварь.
Ярмарка будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00. Вход свободный.
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