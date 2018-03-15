На православную ярмарку в Самаре привезут частицу Креста Господня

В областной столице пройдет православная ярмарка «Благословенная Самара». Выставка в «Экспо-Волге» будет работать с 21 по 26 марта.

— Центральной святыней экспозиции станет ковчег с частицами Креста Господня, Титла, Губки, Плащаницы, Туники, Багряницы, Яслей, Тернового Венца и Колонны Бичевания Иисуса Христа . Здесь же верующие смогут научиться делать пасхальных кроликов и выполнять декупаж яйца, — рассказали организаторы православной ярмарки.

Греции, Украины и На выставке можно будет прикоснуться к святыням храмов и монастырей из России Грузии . Посетители смогут приобрести продукты из фермерских хозяйств и монастырских подворий, а также церковную утварь.

Ярмарка будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00. Вход свободный.